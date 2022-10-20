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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Телекоммуникационная компания AT&T нарастила квартальную прибыль на 26%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американская телекоммуникационная компания AT&T Inc. увеличила чистую прибыль на 26%, при этом выручка уменьшилась на 4%.

В отчетный период чистая прибыль компании составила $6,3 млрд по сравнению с $5 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,79 с $0,63.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,68 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,61 на акцию.

Квартальная выручка AT&T опустилась до $30 млрд с $31,3 млрд годом ранее, но превзошла средний прогноз аналитиков - $29,8 млрд. Снижение выручки в компании объясняют отделением одного из американских подразделений в июле прошлого года.

Доходы AT&T в сфере мобильной связи в минувшем квартале увеличились на 6%, до $20,3 млрд, в том числе выручка от продажи услуг повысилась на 5,6%, оборудования - на 7,2%.

Число абонентов тарифных планов с оплатой услуг по факту в минувшем квартале увеличилось на 708 тысяч, количество пользователей оптоволоконной сети выросло на 338 тысяч. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 552,3 тысячи, второго - на 330 тысяч.

В компании ожидают, что темпы роста выручки в сфере мобильной связи в этом году будут ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 4-5%. Годовая прибыль без учета разовых факторов, согласно прогнозу компании, составит $2,5 на акцию или выше (консенсус-прогноз рынка - $2,53 на акцию).

AT&T ведет переговоры о создании совместного предприятия для инвестиций в расширение оптоволоконной сети, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, компания работает с Morgan Stanley, чтобы найти подходящего партнера в СП, стоимость которого может составить от $10 до $15 млрд.

Переговоры с потенциальными инвесторами пока являются предварительными, отметил один из источников. Компания рассчитывает найти партнера в этом году, однако процесс может затянуться и до следующего года.

С начала 2022 года капитализация AT&T снизилась на 16%.

AT&T США Morgan Stanley
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