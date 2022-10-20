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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Авиакомпания "Азимут" попросила увеличить субсидии для перевозок на юг РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" предложила увеличить субсидии для перевозок на юг РФ в связи с удлинением маршрутов из-за ограничения полетов в этой части страны.

С такой инициативой выступил директор по стратегическому развитию "Азимута" Дмитрий Звонарев в ходе "круглого стола" по развитию региональных авиаперевозок в Совете Федерации.

"Мы активный участник программы субсидирования полетов по югу РФ. Мы в данный момент сталкиваемся с тем, что наши программы полетные выполняются по новым маршрутам, - сказал он. - Мы видим те мероприятия, которые у нас были сделаны по Калининграду, где программа субсидирования предусмотрела измененный маршрут. Мы хотим обратиться с просьбой рассмотреть возможность сделать то же самое по направлению к южным аэропортам".

"Потому что мы понимаем, что сейчас многие из них отрезаны от основной части РФ в части воздушных перевозок, и здесь есть, возможно, необходимость рассчитать ставки по новым маршрутам", - добавил Звонарев.

Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа 11 аэропортов юга и центральной части РФ – Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для организации перевозки пассажиров в эти города Росавиация рекомендовала использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Облет закрытого воздушного пространства привел к существенному увеличению продолжительности рейсов. К примеру, время в пути по маршруту Москва - Сочи увеличилось в среднем с 2,5 до 4 часов.

Субсидии на авиаперевозки из Калининграда в другие регионы РФ были увеличены ранее в этом году после того, как Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских компаний. Если до этого их маршруты пролегали над Белоруссией и Литвой, то после они стали вынуждены облетать Европу, строя маршруты над Балтийским морем.

Азимут
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