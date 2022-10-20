Smartavia второй раз за год сменила гендиректора

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Smartavia сменила генерального директора: согласно сообщению перевозчика, вместо Анатолия Семенюка на эту должность утвержден Сергей Чернышев, ранее занимавший пост исполнительного директора.

"В нынешней ситуации необходимо добиваться максимальной эффективности всех процессов для преодоления внешних ограничений и очень быстро реагировать на новые решения и форматы. Сергей Чернышев и его программа действий полностью совпадают со стратегией компании, и настало время приступить к ее реализации", - заявил глава совета директоров Smartavia Сергей Савостин, которого цитирует пресс-служба.

По данным компании, Чернышев закончил МГТУ гражданской авиации в 2003 году по специальности "Инженер, безопасность технологических процессов и производств в авиационном транспорте". Начал карьеру в гражданской авиации в аэропорту "Домодедово". В разное время занимал руководящие должности в российских авиакомпаниях.

Предшественник Чернышева Семенюк возглавил авиакомпанию в марте этого года (а до этого руководил ей в 2016-2018 гг.), сменив Савостина, который в свою очередь возглавил совет директоров.

Smartavia – частная российская авиакомпания. Базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве. В 2021 году перевезла 3,6 млн пассажиров. В парке компании 12 Boeing 737 и четыре Airbus A320.