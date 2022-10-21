Рубль продемонстрировал боковую динамику по отношению к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Доллар США незначительно растет, юань почти не меняется на "Московской бирже" на старте торгов в пятницу, сделок с евро в первые минуты не было, рубль демонстрирует боковую динамику на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,48 руб./$1 (+8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,18 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 1,5 коп. - до 8,423 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", боковая динамика рубля относительно доллара и юаня связана с неоднозначными внешними сигналами. На старте торгов наблюдается отсутствие единой позиции инвесторов по отношению к рисковым активам на глобальном рынке, преобладает негативный фон. В то же время поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, которые при этом сбавили темпы роста. В четверг нефтяные котировки активно повышались на фоне сигналов о возможном смягчении карантинных мер в Китае, но к концу торгов почти вернулись к позициям исхода среды.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $92,79 за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $84,92 за баррель, что на 0,49% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: китайский CSI300 поднялся на 0,15 %, японский Nikkei 225 опустился на 0,28%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,17%, южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 сократился на 0,63%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,30 %.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, инвесторы оценивали статистические данные и корпоративную отчетность, а также следили за динамикой гособлигаций США. Доходность US Treasuries в ходе торгов в четверг обновила максимумы за 14 лет на фоне сохраняющихся опасений по поводу устойчиво высокой инфляции и повышения процентных ставок, необходимого для борьбы с ней.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федеральной резервной системе (ФРС), вероятно, удастся добиться замедления инфляции в США до целевого показателя в 2%, не спровоцировав серьезного ухудшения ситуации на рынке труда. По его словам, инфляция ослабнет, когда компании перестанут поднимать цены на свою продукцию. Тем временем глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сказал, что инфляция в Штатах будет замедляться лишь умеренными темпами в течение следующих 14 месяцев, несмотря на решимость ФРС ограничить рост потребительских цен.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тысяч и составило 214 тысяч человек, сообщается в отчете министерства труда США. Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре уменьшились на 1,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,71 млн домов в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с мая 2020 года.