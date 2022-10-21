Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 20% за десять лет

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Промышленное производство в Евразийском экономическом союзе за десять лет выросло на 20%, что выше, чем аналогичный показатель в Европе, где рост составил всего 10%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в пятницу на встрече глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

"За последние десять лет основные социально-экономические показатели государств-членов демонстрировали положительную динамику. Валовой внутренний продукт на душу населения вырос более чем на треть. Это выше среднемировых значений", - сказал он. "Промышленное производство в Союзе увеличилось на 20%. Я некоторые сравнения сделаю. В частности, в Евросоюзе - всего на 10%. Уровень безработицы нас в ЕАЭС в прошлом году составил менее 5%, что существенно ниже вообще аналогичных и мировых, и европейских показателей за соответствующий период", - добавил Мишустин.

Говоря о роли Армении в развитии ЕАЭС, российский премьер заметил, что страна вносит значимый вклад. По его данным, в текущем году Армения стала лидером по темпам роста взаимной торговли. Ее товарооборот с партнерами по ЕАЭС за семь месяцев вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам года цифра будет еще выше.