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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 20% за десять лет

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Промышленное производство в Евразийском экономическом союзе за десять лет выросло на 20%, что выше, чем аналогичный показатель в Европе, где рост составил всего 10%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в пятницу на встрече глав делегаций Евразийского межправсовета с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

"За последние десять лет основные социально-экономические показатели государств-членов демонстрировали положительную динамику. Валовой внутренний продукт на душу населения вырос более чем на треть. Это выше среднемировых значений", - сказал он. "Промышленное производство в Союзе увеличилось на 20%. Я некоторые сравнения сделаю. В частности, в Евросоюзе - всего на 10%. Уровень безработицы нас в ЕАЭС в прошлом году составил менее 5%, что существенно ниже вообще аналогичных и мировых, и европейских показателей за соответствующий период", - добавил Мишустин.

Говоря о роли Армении в развитии ЕАЭС, российский премьер заметил, что страна вносит значимый вклад. По его данным, в текущем году Армения стала лидером по темпам роста взаимной торговли. Ее товарооборот с партнерами по ЕАЭС за семь месяцев вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам года цифра будет еще выше.

ЕАЭС Михаил Мишустин
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