Как меняется акционерная структура российского бизнеса

Фото: Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российский бизнес под давлением обстоятельств избавляется от иностранных корней. Число компаний с зарубежными совладельцами, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", снизилось с 2015 г. на 74% - с 103,6 тыс. до 26,7 тыс. Эта тенденция затронула инвесторов из всех основных групп стран. С одной стороны, владельцев из Панамы, Виргинских островов; тот же популярный Кипр уменьшил присутствие с 22 тыс. компаний до 6 тыс., или на 73%. С другой стороны немногим меньше оказалось снижение присутствия по развитым странам – США, Финляндии.

В нашем анализе речь пойдет о владельцах - юридических лицах. Как раз через такие корпоративные цепочки, как правило, обеспечивается построение крупных холдингов, переток инвестиций и технологий.

В России есть при этом много структур, созданных с участием иностранцев-физических лиц. Но это в основном мелкий бизнес, в котором тенденции более разнонаправленные.

В большом же российском бизнесе отказ от иностранных "родственных" связей начался примерно 10 лет назад и приобрел устойчивый характер.

До этого, в 90-х годах иностранные связи (в виде, например, офшорной компании, принадлежащей российскому гражданину) были преимуществом: позволяли защищаться от рейдеров и "не светить" настоящих владельцев, получать доступ к международному рынку капиталов, экономить на налогах и выводить за границу дивиденды. Привлечение иностранных партнеров в существующие российских бизнесы также часто происходило через создание СП в юрисдикциях, комфортных для западного бизнеса.

С конца 90-х на многообещающий российский рынок активно пошли "настоящие" иностранные корпорации. Они активно создавали, чтобы работать на отечественном рынке, "дочки" и СП.

Нынешний процесс, связанный с обрубанием иностранных связей, тоже распался на два тренда

Первый тренд, который активно начался еще в 2014 г. и достиг пика в 2016-2017 гг., связан с тем, что у нас расширительно называют "деофшоризацией".

Российские холдинги начали проводить "перегруппировку" активов и возвращать их на родину. К этому корпорации подталкивало ужесточение российского анти-офшорного законодательства, в частности, необходимость отчитываться о контролируемых иностранных компаниях, ограничения на работу в ряде отраслей внутри России. Например, доля иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ была ограничена 20%.

Кроме того, работать на отечественном рынке под видом иностранных лиц стало неудобно: "отечественные" производители внутри страны получали преимущества и льготы. Немаловажным фактором было и снижение привлекательности иностранных юрисдикций - и с точки зрения налогов, и с точки зрения отношения к российскому капиталу местных регуляторов и банков.

Те из компаний, кто не успел или не захотел вовремя избавиться от иностранного следа, в 2022 г столкнулись с огромными сложностями.

Внутри России у компаний с "двойным гражданством" возникли проблемы с соблюдением санкций: юридически они обязаны следовать всем западным ограничительным мерам (что на практике стало почти невозможным). Иностранные банки в свою очередь стали массово закрывать счета организациям, связанным с Россией. Возникли проблемы с получением на Западе корпоративных, консалтинговых, аудиторских услуг.

Второй долговременный тренд – это уход из России "настоящих" иностранных инвесторов. Сначала он носил точечный характер. Например, из-за изменений законодательства вынуждено были закрыть "дочку" в России рейтинговое агентство Moody's. Посчитали невыгодным работать в России Ford и General Motors. В целом резко упал объем прямых иностранных инвестиций, что отразилось на числе новых СП и иностранных "дочек".

По-настоящему массовым исход иностранцев стал после февраля 2022 года.

По данным Школы менеджмента Йельского университета, которая ведет мониторинг деятельности иностранного бизнеса в России после 24 февраля, полностью ушли из страны по состоянию на конец сентября 317 глобальных компаний. Часть компаний захотели тем самым снизить репутационные риски, часть - потеряли возможность работать на российском рынке из-за санкций.

Добровольно уходя из России, зарубежные собственники продают бизнес местному менеджменту или новым сторонним владельцам – с большим дисконтом или вообще по символической цене. Потери зарубежных корпораций – например, в случае Renault или McDonald"s – исчисляются миллиардами.

В то же время, если судить исключительно по цифрам из СПАРКа, пока темп сокращения количества компаний с иностранными совладельцами увеличился лишь незначительно – до 22% с 21% в 2021 г.

Однако следует иметь в виду, что между объявлением о сворачивании бизнеса и формальным закрытием юридического лица с иностранным участием проходит минимум несколько месяцев. Видимо, в полной мере оценить последствия исхода инвесторов из России можно будет только в будущем году.

Характерно в этой связи, что санкционная волна 2014-2015 гг. отразилась на ускорении темпов снижения компаний с иностранным участием с лагом в год-два.

Если сравнивать снижение числа совладельцев из "офшоров" (в этот список мы условно включаем все островные юрисдикции) и из развитых стран ("Запад"), то тенденции оказываются очень похожими. В страны "Запада" в данном случае попали ЕС, США, Канада, Великобритания, Швейцария, Япония, Австралия.

Россию за последние годы покинули свыше 70% компаний-совладельцев из стран Западной Европы, США, Канады, Австралии, Японии. В частности, число компаний с корнями в Германии упало с 2015 г. на 68% - с 5674 до 1825.

Еще же смотреть на снижение в процентах, то наибольшее сокращение произошло среди иностранных совладельцев из низконалоговых юрисдикций. Например, в части компаний Панамы и Британских Виргинских островов оно составило 85%, Кипра - практически в 4 раза.

Видимо, исход подтолкнули возросшее международное давление на бывшие офшоры и изменение законодательства в этих странах, вступление Республики Кипр в еврозону с соответствующим ужесточением регулирования.

В последний год Кипр и низконалоговые юрисдикции (бывшие "офшоры") дали 55% исхода иностранных владельцев.

Сокращение числа российских компаний с иностранными совладельцами

2021/ 2020 2022/ 2021 Сокращение числа компаний с иностранными совладельцами, единиц 9,3 2,6 Доля в общем числе Недружественные страны (без Кипра) 45% 35% Кипр 18% 24% Офшоры 8% 31%

Источник: "СПАРК-Интерфакс"

Отдельную группу составляют компании с совладельцами из стран СНГ. Их доля в общем числе компаний составляет лишь 5%, при этом с 2015 г. снижение по этой категории составило в среднем 85%.

После нескольких лет затишья процесс выхода компаний СНГ заметно ускорился в 2021-2022 гг., когда их число упало более чем вдвое. Около 30% "ушедших" компаний пришлось на Украину, 23% - на Белоруссию, 18% - на Казахстан.

В то же время, как показал анализ, для компаний этих стран (за исключением Киргизии и Армении) характерна тенденция перерегистрации совладельца – юридического лица на физическое, которое впоследствии получает гражданство РФ.

Увидим ли мы теперь, когда экономика России переориентируется на Восток, активный приход в Россию компаний из Азии?

До сих пор компании из этих стран не были так уж активны в создании предприятий в России, а по темпам бегства они, увы, даже опередили развитые страны.

Так, снижение участия компаний из Китая составило с 2015 г. 79% (с 3401 до 693), Индии – 87% (со 339 до 43), Турции – 81% (с 1720 до 319).

Как показывает анализ, нынешнее резкое сокращение международных акционерных связей российского бизнеса не означает столь же радикального разрыва его отношений с международным рынком. Эти связи сейчас переходят в другую форму – агентских отношений, обычного экспорта-импорта, а в ряде случаев присутствие в России иностранного совладельца приобретает завуалированный или отложенный характер.