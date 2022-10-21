"Атон" повысит комиссии за сделки с валютой

Компания конвертирует клиентские остатки "недружественных" валют

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания "Атон" объявила о повышении комиссий за хранение валюты недружественных стран (долларов США, евро, фунтов и франков) с 5% до 12% и изменении комиссии за конвертацию и ввод/вывод всей доступной иностранной валюты.

Одновременно компания сообщила об автоматической конвертации остатков валюты на счетах клиентов 31 октября без комиссии.

"Риски блокировки иностранной валюты продолжают расти, поэтому мы вынуждены повысить комиссию за хранение валюты недружественных стран (долларов, евро, фунтов и франков) до 12%. Также будут изменены комиссии за конвертацию и ввод/вывод всей доступной иностранной валюты", - говорится в сообщении на сайте компании.

"Атон" также намерен 31 октября провести автоматическую конвертацию валют недружественных стран в рубли без взимания комиссии.

"Чтобы помочь клиентам избавиться от небольших валютных остатков и не переплачивать при этом комиссию за хранение и обмен валюты, 31 октября мы проведем автоматическую конвертацию валют недружественных стран в рубли. Она будет проведена для клиентов с валютными остатками объемом до $20 тыс. (оценивается по каждой отдельной валюте). Комиссия за конвертацию взиматься не будет", - объяснила компания.

Клиенты могут отказаться от автоматической конвертации. Для этого они должны до 31 октября связаться с персональным финансовым консультантом или позвонить по телефону горячей линии.

С 31 октября "Атон" будет взимать комиссию за конвертацию валюты (за исключением сделок с HKD и CNY на "Мосбирже") по всем тарифам, кроме тарифа 1 - 1% от суммы (сейчас для разных тарифных планов - 0,065%, не менее 100 рублей за сделку / 0,1% или 1 рубль), за ввод и вывод иностранной валюты - 5 тысяч рублей (сейчас за вывод 3 тысячи рублей). Для тарифа 1: за конвертацию валюты (за исключением сделок с HKD и CNY на "Мосбирже") - 2% от суммы, минимум 3 тысячи рублей (сейчас 1%, минимум 3 тысячи рублей), за ввод иностранной валюты - 1%, минимум 10 тысяч рублей (сейчас такая комиссия за вывод).