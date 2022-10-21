Индексы РТС и МосБиржи завершили торги ростом на 0,9%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций завершились в пятницу ростом цен большинства blue chips вслед за нефтью, а также на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в США, индекс МосБиржи превысил 2040 пунктов, обновив максимум с 4 октября во главе с бумагами металлургов и Сбербанка.

Индекс МосБиржи вырос на 0,9%, до 2043,71 пункта (днем индекс падал до 2000,68 пункта), индекс РТС вырос на 0,9%, до 1050,57 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,6%.

Доллар подешевел на 11 копеек, до 61,29 рубля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 4,8-6,1%, доллар подешевел на 0,82 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Северстали" (+5,6%), "НЛМК" (+4,7%), ПАО "Полюс" (+3,9%), "ММК" (+2,6%), Сбербанка (+2,1% и +2,4% "префы"), "Магнита" (+2,3%), Polymetal (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,2%), "Московской биржи" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), расписки OZON (+0,6%), бумаги ВТБ (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%).

Подешевели расписки TCS Group (-2%), акции "НОВАТЭКа" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), "Роснефти" (-0,5%), UC Rusal (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "МТС" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, на российском рынке акций в конце недели было достигнуто краткосрочное равновесие разнополярных факторов. Ожидания рецессии в Европе и США говорят о вероятности падения цен на российский экспорт. Однако эти долгосрочные ожидания перекрываются краткосрочным оптимизмом. Многие рассчитывают на реинвестирование дивидендов отечественных компаний и на увеличение объемов торгов в ближайшие недели. Также макроэкономические факторы говорят в пользу устойчивости российского экспорта. Операционная отчетность сталеваров, вышедшая в последнее время, показала, что наиболее негативный период пришелся на II квартал, а уже в III квартале можно говорить о стабилизации ситуации. Плюс сталевары получили отсрочку по ограничениям на поставку стальных слябов в Европу до конца сентября 2024 года.

В техническом плане, закрепление индекса МосБиржи выше уровня 2000 пунктов усиливает сигналы на дальнейший рост. Также фактор будущих дивидендных выплат "НОВАТЭКа", "Татнефти" и "Газпрома" говорит именно в пользу оптимистичного сценария. При продолжении роста рынку предстоит пройти несколько важных уровней сопротивления, чтобы достичь основной цели в виде 50-дневной скользящей средней (район 2180 пунктов по индексу МосБиржи).

Европейские инвесторы напуганы перспективой дальнейшего агрессивного роста ставок из-за высокой инфляции. Инфляция в еврозоне достигла уже 10,0%, а в Великобритании - 10,1%. Соответственно, от ЕЦБ ждут очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов. Высокие ставки также повышают риски экономического спада и падения корпоративных доходов.

Нефть в пятницу подорожала. Пока прогнозы падения спроса наталкиваются на решимость производителей сохранять высокие цены, так как сами они не в состоянии обеспечить сильный спрос поставками из-за нескольких лет недостатка инвестиций. Переговоры министров энергетики Саудовской Аравии и Китая показали, что стороны полностью понимают последнее решение ОПЕК+ и готовы в будущем работать над стабильностью рынка. Следует отметить, что подобные беседы с американской стороной не проводятся, обратил внимание Кочетков.

По оценке руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, корпоративные новости и не реализовавшиеся геополитические риски поддержали рост российских индексов на неделе.

В частности, в четверг совет директоров Beluga Group утвердил новую дивидендную политику (размер выплат составит не менее 50% консолидированной чистой прибыли по МСФО за год, а не 25%, как было ранее). Были представлены операционные результаты металлургов (ММК, НЛМК), которые показали, что ситуация в отрасли не так плоха. Также в четверг глава "КАМАЗа" заявил, что финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2022 года оказались положительными.

На следующей неделе индекс МосБиржи продолжит движение в направлении диапазона 2040-2080 пунктов, полагает Линчик.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, во второй половине торгов в пятницу на рынке преобладали покупатели. Несмотря на снижение рынка в начале недели из-за геополитических новостей (введения особого положения в ряде приграничных регионов) инвесторы быстро перешли к покупкам, индекс МосБиржи вновь смог закрепиться на уровнях выше 2000 пунктов. В авангарде роста в пятницу были акции представителей металлургического сектора.

Сдерживающим фактором остается крепкий рубль, который черпает силы в подготовке компаний к налоговому периоду, пик которого придется на вторник, 25 октября. После налогового периода доллар может возобновить движение в направлении 63-64 руб./$1, что улучшит сантимент в отношении тяжеловесных акций экспортеров. Также в конце октября - начале ноября возможен позитивный эффект от реинвестирования дивидендов "Газпрома". Основные риски могут продолжить формироваться в геополитическом контуре. В понедельник, 24 октября, индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 1950-2075 пунктов, полагает Бахтин.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), Европа пытается подрасти (индекс FTSE вырос на 0,4%, DAX и CAC 40 сократили снижение до 0,3-0,9%), плюсуют Штаты (индексы растут на 0,8-1,3%).

Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем из-за сохраняющейся высокой инфляции, что может негативно сказаться на состоянии американской экономики.

Трейдеры ждут повышения базовой процентной ставки Федрезервом до 5% годовых в следующем году. На прошлой неделе, до публикации свежих данных об инфляции в США, они предполагали подъем до 4,6%, свидетельствуют фьючерсы на размер ставки.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу растут, поддержку рынку оказывают слухи о возможном ослаблении антиковидных ограничений в Китае. К 18:50 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,9%, до $93,24 за баррель (-0,03% в четверг), декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,6%, до $85,04 за баррель (-0,01% накануне).

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали новости о возможном смягчении карантинных норм для туристов в Китае. Срок карантина может быть сокращен до 7 дней с текущих 10, сообщил Bloomberg.

Слухи об ослаблении ограничительных мер в Китае были восприняты инвесторами как сигнал о потенциальном сворачивании политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, что, в свою очередь, может подстегнуть темпы экономического роста и увеличения спроса на топливо в стране, пишет The Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден принял решение высвободить в декабре 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подорожали акции ПАО "Лента" (+7,8%), ПАО "Русолово" (+5,6%), "Аптечной сети 36,6" (+2,7%), "Россетей" (+2,6%), расписки Fix Price (+1,8%).

Лидерами отката выступили акции ПАО "Россети Волга" (-5,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-3,3%), бумаги "Иркута" (-1,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-1,7%), ПАО "Южуралникель" (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,19 млрд рублей (из них 9,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,39 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 3,41 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").