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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:24

Товарооборот между Россией и Узбекистаном за последние девять месяцев вырос на 37%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Товарооборот между РФ и Узбекистаном за последние девять месяцев вырос на 37%, заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей, и эту положительную динамику отражает статистика российско-узбекистанской торговли, ее рост составил уже 37%. Мы рассчитываем выйти примерно на 8,5 млрд долларов по итогам года", - сообщил Мантуров по итогам заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном (МПК).

Он добавил, что объем капиталовложений российских компаний превысил 10 млрд долларов. По его словам, они затрагивают большинство ключевых сфер экономики - нефтегазовый и энергетический сектор, телекоммуникации, агропромышленный комплекс и ряд отраслей промышленности.

Кроме того, в рамках МПК Мантуров обсудил с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым вопросы торгово-экономического сотрудничества и партнерские связи двух государств в области промышленности, сельского хозяйства и энергетики, образования, культуры и спорта.

Россия Денис Мантуров Узбекистан
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