"Росатом" хочет расширить экспорт радиофармпрепаратов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" заинтересована в развитии экспорта радиофармпрепаратов, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев журналистам в понедельник.

"Если мы поставщик ядерных технологий в энергетическом аспекте, то, с точки зрения медицинского рынка, радиофармпрепаратов и услуг, мы без Минздрава никуда. Нам бы очень хотелось, чтобы у нас открывались еще большие возможности для экспорта. (...) Для нас крайне важно расширить рынок", - сказал Лихачев.

По его словам, "чем больше у нас возможностей для продаж, для сбыта товаров и услуг, тем дешевле и качественнее наша продукция".

При этом госкорпорация привлекает малое и среднее предпринимательство к работе по замене импортных препаратов для ядерной медицины на российские аналоги.

"Уже целый ряд компонентов и видов сервиса могут быть выполнены только российскими предприятиями. Здесь мы не чураемся контактов и альянсов с частным бизнесом, с небольшими компаниями, в том числе с петербургскими, которые уже имеют хороший опыт работы. А мы их подкрепим своей индустриальной мощностью", - отметил Лихачев.