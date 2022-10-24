РФ с 1 августа по 15 октября снизила экспорт сахара в три раза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - РФ в этом сахарном сезоне (начался 1 августа) по состоянию на 15 октября экспортировала 31 тысячу тонн сахара, что в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Союзроссахар.

В целом с начала 2022 года, по оценке союза, экспорт российского сахара превысил 100 тыс. тонн против 320 тыс. тонн годом ранее. Снижение поставок сахара на внешние рынки связано с запретом на его экспорт, который действовал с 15 марта по 31 августа, поясняется в сообщении.

Основным покупателем является Казахстан, на рынок которого с начала года поставлено более 87 тыс. тонн сахара. В сентябре экспорт в эту страну составил около 15 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Это связано с наличием запасов сахара, импортированного на рынок Казахстана в августе.

Как отмечает Союзроссахар, с учетом увеличения посевов сахарной свеклы в РФ в этом году и оценки объемов ее урожая прогнозируемого свекловичного сахара в сезоне 2022/2023 (август 2022-июль 2023 гг.) будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и экспортных поставок.