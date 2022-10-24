Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

РФ с 1 августа по 15 октября снизила экспорт сахара в три раза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - РФ в этом сахарном сезоне (начался 1 августа) по состоянию на 15 октября экспортировала 31 тысячу тонн сахара, что в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Союзроссахар.

В целом с начала 2022 года, по оценке союза, экспорт российского сахара превысил 100 тыс. тонн против 320 тыс. тонн годом ранее. Снижение поставок сахара на внешние рынки связано с запретом на его экспорт, который действовал с 15 марта по 31 августа, поясняется в сообщении.

Основным покупателем является Казахстан, на рынок которого с начала года поставлено более 87 тыс. тонн сахара. В сентябре экспорт в эту страну составил около 15 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Это связано с наличием запасов сахара, импортированного на рынок Казахстана в августе.

Как отмечает Союзроссахар, с учетом увеличения посевов сахарной свеклы в РФ в этом году и оценки объемов ее урожая прогнозируемого свекловичного сахара в сезоне 2022/2023 (август 2022-июль 2023 гг.) будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и экспортных поставок.

Союзроссахар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финская VR Group сохранила 35% железнодорожного трафика с Россией

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай, обойдя Австралию

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай, обойдя Австралию

Schlumberger переименовалась в SLB

Первые результаты сезона отчетности в США не принесли утешения инвесторам

Гонконгский индекс Hang Seng упал на максимальные с 2008 года 6,4%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Карты Икано банка прекратят работу в России вслед за уходом IKEA

Малайзия не исключает возможности запуска платежной системы "Мир" в стране

Moody's изменило прогноз по рейтингам Великобритании на "негативный"

"Газпром" выплатит рекордные дивиденды и начнет платить повышенный НДПИ

"Газпром" выплатит рекордные дивиденды и начнет платить повышенный НДПИ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });