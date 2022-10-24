Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2060п по индексу МосБиржи

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и на ожиданиях выплат дивидендов "Газпромом" и "Татнефтью"; индекс МосБиржи обновил максимум за месяц, при этом лидерами роста выступили бумаги "Русала" (+6,4%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2063,95 пункта (+1%, максимум сессии – 2088,31 пункта), индекс РТС - 1062,66 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6,4%.

Доллар просел до 61,18 рубля (-0,11 рубля).

"Русал" 21 октября подал иск в Высокий суд Лондона против Whiteleave Holdings Limited (структура "Интерроса", владевшая долей в "Норникеле") и президента "Норникеля" Владимира Потанина, сообщила алюминиевая компания.

"Русал" считает, что ответчики существенно нарушили рамочное соглашение акционеров, заключенное в декабре 2012 года, в результате чего "Русалу" был нанесен ущерб. Дата рассмотрения иска пока не определена.

Кроме акций "Русала" подорожали бумаги "ММК" (+3,1%), "Газпром нефти" (+2,6%), "Аэрофлота" (+2,3%), "Татнефти" (+2%), "Московской биржи" (+1,9%), "Газпрома" (+1,8%), "НЛМК" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,2% "префы"), "Северстали" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,4%), "Роснефти" (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "Магнита" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Яндекса" (+1%), "РусГидро" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,8%), акции "НОВАТЭКа" (+0,5%), Polymetal (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,6% "префы"), ВТБ (+0,2%).

"СПБ биржа" (+4,2%) предоставит возможность участникам торгов и их клиентам-инвесторам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо, сообщается в пресс-релизе биржи.

Подешевели расписки OZON (-1,2%), акции "МТС" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, утром в понедельник рублевый индекс МосБиржи обновил максимум за последний месяц, однако позже рынок утратил долю оптимизма. Лучше остальных выглядели акции компаний транспортного сектора, а также потребительского направления. Неплохо смотрелись бумаги девелоперов на ожиданиях сохранения в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ без изменений на уровне 7,5% годовых.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в начале недели получил поддержку от корпоративных историй и внешнего оптимизма.

Акции "Совкомфлота" в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин, очевидно, продолжая получать поддержку от ожиданий увеличения морских перевозок энергоресурсов. Так, согласно опубликованным в понедельник данным, экспорт нефти из России в КНР за 9 месяцев текущего года подскочил на 8,8% г/г.

Акции многих представителей розничного сектора продолжали чувствовать себя уверенно в ожидании сохранения стабильного внутреннего спроса. Бумаги "Русала" выросли после сообщений о подаче иска в отношении Потанина, основного акционера "Норникеля". В "Русале" утверждают, что Потанин утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Итогом корпоративного конфликта между компаниями могло бы стать заключение нового акционерного соглашения между "Русалом" и "Интерросом" в 2023 году.

Акции ГК "Самолет" (2300 рублей) в понедельник возобновили рост. Ранее в октябре стало известно о намерении эмитента запустить свой собственный цифровой банк. При этом с технической точки зрения бумагам для развития роста необходимо закрепиться выше сопротивления 2400 руб. (район верхней полосы Боллинджера дневного графика), после чего можно будет ждать развития отскока к 2505 руб., а далее - к 2650 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Акции сталелитейных компаний в понедельник скорректировались вниз после сильного роста в конце прошлой недели.

На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладал оптимизм, вызванный надеждами на возможное смягчение позиций центробанков уже к концу текущего года. Индексы МосБиржи и РТС отступили от максимумов дня, но остались в "плюсе". Рублевый индикатор МосБиржи столкнулся с сопротивлением 2100 пунктов. Ожидать развития коррекции вниз стоит лишь при ухудшении настроений за рубежом, полагает Кожухова.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, нефть остается на ценовых уровнях выше $90 за баррель Brent, рубль снижает склонность к укреплению, а усиления напряженности в геополитике в последние дни не произошло.

Предварительные индексы деловой активности PMI в секторе услуг и производстве еврозоны и США за октябрь вышли хуже прогнозных оценок. При этом вышли данные о том, что экономика КНР в III квартале выросла на 3,9%, что превысило прогнозные 3,4%. Общий позитивный сантимент также подпитывают квартальные финансовые результаты в США: пятая часть компаний из состава индекса S&P 500 уже отчиталась, в 72% случаев чистая прибыль оказалась выше предварительных ожиданий аналитиков.

Индекс МосБиржи во вторник будет формироваться в пределах 1950-2085 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, индекс МосБиржи утром достиг верхней границы ранее обозначенного диапазона 2040-2080 пунктов, после чего скорректировался.

"СПБ биржа" впервые разблокирует часть замороженных бумаг клиентов с 31 октября. Стоимость этих активов по состоянию на 19 октября составляла $312 млн. Такая тенденция благоприятно будет влиять на восстановление доверия инвесторов к фондовым активам.

В целом, рынки ожидает богатая на макроэкономические и корпоративные события неделя. Она будет примечательна публикацией предпочитаемого ФРС индикатора инфляции за сентябрь, также будет опубликовано ряд показателей, отражающих деловую активность в США и ЕС. Во второй половине недели ожидается решение по процентной ставке в ЕС, а также данные по ВВП США за III квартал.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, одной из главных идей текущей недели является приток дивидендных денег по факту выплат акционерам таких компаний, как "НОВАТЭК", "Газпром" и "Татнефть".

В понедельник в лидерах роста выступили бумаги "Русала" и представителей сектора потребления. Слабость демонстрируют сталевары, что можно отнести на счет слабой статистики в Китае. Цены на недвижимость в КНР упали на 0,3% за сентябрь, а продажи жилья в городах сократились на 15,3%. Это говорит о том, что потребности Китая в стали резко снизятся, что вызовет падение цен на международном рынке.

"Русал" инициировал разбирательство в Высоком суде Лондона в отношении управленческих решений главы ГМК "Норникель" Владимира Потанина. Некоторые отраслевые специалисты говорят о том, что тем самым "Русал" пытается найти возможности сохранить акционерное соглашение, срок которого истекает в конце текущего года. Дивиденды от ГМК являются значимой статьей дохода "Русала". Соответственно, прекращение действия соглашения может угрожать сокращением дивидендных поступлений в будущем. Частью соглашения акционеров является дивидендная формула, в соответствии с которой "Норникель" перечислял акционерам 60% EBITDA. Данный иск, по всей видимости, связан с истечением срока предыдущего соглашения и может рассматриваться как попытка "Русала" начать диалог относительно нового пакета договоренностей между крупнейшими акционерами ГМК.

Европейские индексы подросли на ожиданиях смягчения политики центральных банков. Поводом для этого служат слухи в СМИ о возможном обсуждении сокращения шага повышения ставки ФРС. Также в пользу снижения агрессивности в повышении ставки могут говорить макроэкономические данные, полагает Кочетков.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что драйверами роста в понедельник выступили макроэкономические новости, в том числе информация о рекордно высоком профиците российского торгового баланса по итогам января-сентября 2022 года. Российские инвесторы также ожидают, что Банк России не будет снижать ключевую ставку на заседании совета директоров в ближайшую пятницу.

Акции "Совкомфлота" выросли на фоне выхода данных о росте взаимного товарооборота России и Китая. Подорожали акции "ТГК-1" на ожиданиях инвесторов дивидендных выплат как минимум за 2022 год на фоне сильных операционных результатов за первое полугодие.

Во вторник индекс МосБиржи продолжит движение в коридоре 2000-2100 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, южнокорейский индекс Kospi - на 1%, шанхайский Shanghai Composite просел на 2%, гонконгский Hang Seng упал на 6,4%, обновив минимум более чем за 13 лет).

ВВП Китая в III квартале вырос на 3,9% в годовом выражении, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 0,4% в апреле-июне. Аналитики в среднем ожидали повышения на 3,4-3,5%. Объем ВВП КНР в январе-сентябре вырос на 3%. Это существенно ниже целевого показателя, установленного властями страны в целом на 2022 год на уровне около 5,5%, отмечают эксперты.

В то же время растут индексы акций в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,6-1,6%) и в США (индексы прибавляют 0,01-1%).

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены отыграли часть утреннего снижения. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $92,93 за баррель (-0,6% и +1,2% в пятницу), декабрьская цена WTI - $84,38 за баррель (-0,8% и +0,6% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 0,5%.

Темпы увеличения китайского экспорта в сентябре замедлились до 5,7% с 7,1% в августе, рост импорта составил 0,3%, как и месяцем ранее. Импорт нефти Китаем при этом увеличился до 9,83 млн баррелей в сутки, максимума с мая, свидетельствуют подсчеты Bloomberg, основанные на данных Главного таможенного управления КНР.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Совкомфлота" (+7,5%), ПАО "Лензолото" (+5,9% и +2,9% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (+4,8%), ПАО "Россети Волга" (+4,1%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+3,6%), GDR X5 Retail (+3,5%), бумаги "ТГК-1" (+3,3%), "Башнефти" (+2,9%), "ОГК-2" (+2,8%).

Подросли ГДР Ros Agro (+2,1%). Консолидированная выручка ГК "Русагро" (до межсегментных элиминаций) в III квартале этого года составила 58,1 млрд рублей, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Подешевели бумаги "Нижнекамскнефтехима" (-2,1%), ПАО "Лента" (-1,9%), "Мечела" (-1,8%), ПАО "Русолово" (-1,7%).

Акции "Ленты" просели по факту выхода квартальной отчетности. "Лента" в III квартале 2022 года увеличила продажи на 7,2% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 126,8 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 7,8%, до 125,1 млрд рублей, сообщил ритейлер. Чистая прибыль компании упала на 69,3%, до 1,285 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,65 млрд рублей (из них 8,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,03 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,65 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").