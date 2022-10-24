Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Berkshire Hathaway может обойти Tesla по рыночной стоимости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость инвестиционной компании американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приближается к показателю американского производителя электромобилей Tesla Inc. и может даже превысить его, пишет Barron's.

Бумаги Berkshire демонстрируют динамику значительно лучше рынка: акции класса А снизились примерно на 4,7% с начала года, тогда как индикатор S&P 500 рухнул почти на 21%.

Тем временем акции Tesla упали на 43%, в том числе на фоне разочаровывающих показателей поставок.

Таким образом, рыночная стоимость Berkshire на текущий момент составляет примерно $630 млрд, тогда как Tesla - около $672 млрд. При этом в начале 2022 года Tesla оценивалась в $1,1 трлн, превосходя Berkshire на $450 млрд.

Количество акций Berkshire класса А, находящихся в обращении, составляет около 1,47 млн, как и акций класса B. У Tesla этот показатель составляет около 3,16 млрд.

Berkshire уже обошла по рыночной стоимости такие компании, как Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Nvidia Corp., и стала шестой по этому показателю среди компонентов индекса S&P 500. В пятерку лидеров входят Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet, Amazon.com Inc. и Tesla.

Акции Berkshire класса А в ходе торгов в понедельник дорожают на 1,7%, бумаги Tesla дешевеют на 3,6%.

Berkshire Hathaway Tesla
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль подрос к доллару и подешевел к евро вслед за их динамикой на Forex

Рубль подрос к доллару и подешевел к евро вслед за их динамикой на Forex

"Русал" разместит облигации на 6 млрд юаней

Финская VR Group сохранила 35% железнодорожного трафика с Россией

Финская VR Group сохранила 35% железнодорожного трафика с Россией

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай, обойдя Австралию

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай, обойдя Австралию

Schlumberger переименовалась в SLB

Первые результаты сезона отчетности в США не принесли утешения инвесторам

Гонконгский индекс Hang Seng упал на максимальные с 2008 года 6,4%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Крупнейшая сталелитейная компания Кореи снизила квартальную прибыль на 77%

Карты Икано банка прекратят работу в России вслед за уходом IKEA

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });