Berkshire Hathaway может обойти Tesla по рыночной стоимости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость инвестиционной компании американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приближается к показателю американского производителя электромобилей Tesla Inc. и может даже превысить его, пишет Barron's.

Бумаги Berkshire демонстрируют динамику значительно лучше рынка: акции класса А снизились примерно на 4,7% с начала года, тогда как индикатор S&P 500 рухнул почти на 21%.

Тем временем акции Tesla упали на 43%, в том числе на фоне разочаровывающих показателей поставок.

Таким образом, рыночная стоимость Berkshire на текущий момент составляет примерно $630 млрд, тогда как Tesla - около $672 млрд. При этом в начале 2022 года Tesla оценивалась в $1,1 трлн, превосходя Berkshire на $450 млрд.

Количество акций Berkshire класса А, находящихся в обращении, составляет около 1,47 млн, как и акций класса B. У Tesla этот показатель составляет около 3,16 млрд.

Berkshire уже обошла по рыночной стоимости такие компании, как Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Nvidia Corp., и стала шестой по этому показателю среди компонентов индекса S&P 500. В пятерку лидеров входят Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet, Amazon.com Inc. и Tesla.

Акции Berkshire класса А в ходе торгов в понедельник дорожают на 1,7%, бумаги Tesla дешевеют на 3,6%.