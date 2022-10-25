"Азиатская премия" вернулась на рынок газа после обвала цен в Европе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Обвал цен на газ в Европе на фоне чрезвычайно теплой погоды в регионе вернул на рынок так называемую азиатскую премию. Цены в азиатском регионе снова выше, чем на европейском рынке. Это может побудить владельцев спотовых партий СПГ перенаправить суда в Азию.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в понедельник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 25 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Этот октябрь в Европе, особенно его заключительная неделя, обещают быть необычайно теплыми - как минимум за последние несколько лет наблюдений. Средняя температура воздуха почти на 3 градуса выше, чем годом ранее. А в последние числа месяца синоптики обещают региону новую волну практически летнего тепла.

Почти все страны Европы заполнили свои хранилища либо до нормативного (80%), либо предельного уровня. Также до максимального уровня за три года выросли запасы СПГ в резервуарах приемных терминалов. Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работают с производительностью около 61%. В сентябре и августе - 59%.

На этом фоне спотовая цена газа в Европе ушла вниз - до минимальных значений с апреля 2021 года. Контракт с поставкой во вторник на хабе TTF в Нидерландах закрылся по $272 за тысячу кубометров. Фьючерс на ноябрь закрылся на уровне $985.

На этом фоне азиатские котировки (фьючерсы на спотовый индекс JKM) снова выше европейских: на декабрь - $1117, а на февраль - $1215 за тысячу кубометров. Индекс JKM Platts (Japan Korea Marker) отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.

За понедельник ветроэнергетические установки обеспечили 23,5% энергобаланса по ЕС, тогда как за прошлую неделю их вклад был в среднем 18,5%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. Кроме того, в конце сентября произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого значения в 80%. После этого было заметно значительное сокращение темпов закачки.

В среднем сейчас запасы выросли до 93,61%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (23 октября) составил 0,24 процентного пункта. В абсолютном значении в ПХГ накоплено более 100 млрд куб. м активного газа.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Безнадежно отстает Латвия. Запасы газа в Инчукалнском ПХГ самые низкие в ЕС - 56%. Это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран: трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

В США темп закачки падает вторую неделю подряд. За последнюю отчетную неделю (по данным на 14 октября) было закачано 3,1 млрд куб. м после 3,5-3,6 млрд куб. м в предыдущие две недели.

Американские газовики смогли нарастить темпы в период межсезонья благодаря завершению периода работы кондиционеров и остановки на плановый ремонт (до 18 октября) завода СПГ Cove Point. Однако далее свободного газа для восполнения резервов будет все меньше благодаря росту экспорта и потреблению газа внутри страны.

Текущий уровень запасов составляет менее 70%, что существенно уступает показателям ПХГ Европы и России - свыше 90%.

Сейчас объёмы газа в ПХГ США на 9,4% превосходят минимальный уровень для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 5%.