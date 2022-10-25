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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Совет директоров "Роснефти" 11 ноября рассмотрит рекомендации по дивидендам за 9 месяцев

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 11 ноября рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивиденда на акции по результатам 9 месяцев 2022 года, сообщает компания.

Помимо этого, директора обсудят созыв внеочередного собрания акционеров "Роснефти".

Ранее глава компании Игорь Сечин говорил, что результаты "Роснефти" за первое полугодие формируют надежную основу для промежуточных дивидендов.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2022 г. выросла на 13,1% год к году, до 432 млрд руб., выручка увеличилась на 32,5% - до 5,172 трлн руб.

Расчетный дивиденд на акцию за первое полугодие составляет 20,4 руб. (с текущей дивдоходностью в 5,4%), отмечал ИБ "Синара". По итогам первого полугодия 2021 года промежуточные дивиденды "Роснефти" составили 18,03 руб./а.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал".

В конце февраля ВР заявила, что продаст свою долю в "Роснефти".

Роснефть
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