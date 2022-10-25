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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Выпуск нержавеющей стали в мире в I полугодии упал на 3,5%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Мировой объем производства нержавеющей стали в первом полугодии 2022 года сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 29 млн тонн, сообщается в пресс-релизе Worldstainless (ранее - International Stainless Steel Forum, ISSF).

Наиболее существенное падение было отмечено в США (на 14,72%). В Европе выпуск нержавеющей стали упал на 5,2%, в Китае - на 5,3%. Прирост выплавки металла был зафиксирован в странах Азии (+3,1%), а также в Бразилии, России, ЮАР, Индонезии и Южной Корее.

Выпуск нержавеющей стали (тыс. тонн):

Регион I полугодие 2022г I полугодие. 2021г динамика г/г II кв. 2022г динамика. за квартал
Европа 3 627 3 827 -5,2% 1 767 -5,0%
США 1 089 1 277 -14,7% 520 -8,6%
Китай 16,354 17,262 -5,3% 8 343 4,1%
Азия (без учета КНР и Юж.Кореи) 3 841 3 725 3,1% 1 884 -3,7%
другие* 4 083 3 953 3,3% 2 030 -1,1%
Всего 28 995 30 045 -3,5% 14 545 0,7%

* - в данную категорию входят Бразилия, Россия, ЮАР, Индонезия и Южная Корея.

нержавеющая сталь
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