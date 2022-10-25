Выпуск нержавеющей стали в мире в I полугодии упал на 3,5%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Мировой объем производства нержавеющей стали в первом полугодии 2022 года сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 29 млн тонн, сообщается в пресс-релизе Worldstainless (ранее - International Stainless Steel Forum, ISSF).