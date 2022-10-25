Выпуск нержавеющей стали в мире в I полугодии упал на 3,5%
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Мировой объем производства нержавеющей стали в первом полугодии 2022 года сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 29 млн тонн, сообщается в пресс-релизе Worldstainless (ранее - International Stainless Steel Forum, ISSF).
Наиболее существенное падение было отмечено в США (на 14,72%). В Европе выпуск нержавеющей стали упал на 5,2%, в Китае - на 5,3%. Прирост выплавки металла был зафиксирован в странах Азии (+3,1%), а также в Бразилии, России, ЮАР, Индонезии и Южной Корее.
Выпуск нержавеющей стали (тыс. тонн):
|Регион
|I полугодие 2022г
|I полугодие. 2021г
|динамика г/г
|II кв. 2022г
|динамика. за квартал
|Европа
|3 627
|3 827
|-5,2%
|1 767
|-5,0%
|США
|1 089
|1 277
|-14,7%
|520
|-8,6%
|Китай
|16,354
|17,262
|-5,3%
|8 343
|4,1%
|Азия (без учета КНР и Юж.Кореи)
|3 841
|3 725
|3,1%
|1 884
|-3,7%
|другие*
|4 083
|3 953
|3,3%
|2 030
|-1,1%
|Всего
|28 995
|30 045
|-3,5%
|14 545
|0,7%
* - в данную категорию входят Бразилия, Россия, ЮАР, Индонезия и Южная Корея.