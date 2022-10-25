Рынок акций РФ во вторник превысил 2130п по индексу МосБиржи на возросших оборотах

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос на возросших оборотах благодаря притоку свежей ликвидности от дивидендных выплат "Газпрома", а также на фоне подросшей нефти и фондовых индексов в США. Индекс МосБиржи превысил 2130 пунктов и обновил максимум более чем за месяц, при этом лидировали расписки Ozon (+7,5%) на новостях о реструктуризации бондов компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2130,65 пункта (+3,2%), индекс РТС - 1090,96 пункта (+2,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 7,5%.

Доллар после прохождения пика налоговых платежей подрос до 61,51 рубля (+0,33 рубля).

Держатели более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon досрочно поддержали решение о реструктуризации выпуска на $750 млн со сроком погашения в 2026 году, сообщила компания. В связи с этим запланированное на 31 октября собрание бондхолдеров проводиться не будет. Кроме того, на фоне утверждения решения о реструктуризации прекратил действовать ранее объявленный техдефолт по облигациям, уточняется в сообщении Ozon.

Также подорожали во вторник акции "Сургутнефтегаза" (+5,3% и +2,8% "префы"), АФК "Система" (+5,1%), "Роснефти" (+4,9%), Сбербанка (+4,9% и +4,8% "префы"), "Газпрома" (+4,8%), "Северстали" (+4,5%), "РусГидро" (+4,5%), "Татнефти" (+3,8%), ВТБ (+3,3%), "Магнита" (+3,3%), "НОВАТЭКа" (+3,1%), "Норникеля" (+3,1%), Polymetal (+3,1%), "НЛМК" (+2,8%), ПАО "Полюс" (+2,8%), "Газпром нефти" (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), "Интер РАО" (+2,3%), "Яндекса" (+2,3%), "Аэрофлота" (+2,2%), UC Rusal (+2%), "Московской биржи" (+1,8%), расписки TCS Group (+1,5%), бумаги "АЛРОСА" (+1,4%), "МТС" (+1,2%), "ММК" (+0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,89 млрд рублей (из них 13,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,82 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,7 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Мнение экспертов

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, важным драйвером роста рынка акций РФ стали ожидания реинвестирования поступающих дивидендов "Газпрома". В ближайшие сессии этот фактор может поддерживать повышательную динамику рынка. Кроме того, после прохождения через пик налогового периода вернулся к ослаблению рубль, в то время как цены на нефть Brent удерживаются выше $90 за баррель.

Внешний фон был умеренно позитивным. Октябрьский индекс делового климата IFO Германии вышел лучше прогнозов, в то же время индекс доверия потребителей CB в США за минувший месяц не оправдал ожиданий аналитиков. "Быков" на американских площадках подпитывают квартальные финансовые отчеты, которые в основном радуют инвесторов.

Индекс МосБиржи в среду будет формироваться в пределах 2025-2150 пунктов, полагает Бахтин.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отмечает, что рынок акций РФ взбодрили начавшие поступать на счета инвесторов дивидендные выплаты "Газпрома". Компания Ozon заручилась поддержкой держателей более 75% конвертируемых облигаций на реструктуризацию, что поддержало котировки депозитарных расписок.

Поступающие дивиденды, скорее всего, будут частично конвертированы в акции выплачивающих компаний и локальные истории. Присутствие акций Сбербанка среди лидеров роста также может быть отражением дивидендных надежд. Во всяком случае, Минфин РФ закладывает на 2023-2025 годы поступление дивидендов от государственных компаний. Сейчас акции Сбербанка стоят весьма дешево относительно прежних дивидендных выплат. Соответственно, даже их сокращение выглядит вполне прибыльной историей.

Поддержку бумагам "Газпрома" также оказали новости о начале пуско-наладочных работ на Ковыктинском месторождении. Данное месторождение и трубопроводная система начнут работать уже в декабре, газ предназначается для "Силы Сибири", отмечает аналитик.

Европейские инвесторы успешно применяют стратегию покупки на плохих новостях, так как это означает вероятное смягчение позиции ЕЦБ. Впрочем, уверенного роста акций в Европе во вторник не получилось. Ситуация с насыщением поставок СПГ в Европе вкупе с ожиданием экономического спада негативно влияет на нефть. Каким бы ни был оптимистичным фондовый рынок, все экономические индикаторы указывают на спад деловой активности, а цены на энергоносители остаются крайне высокими для конечного потребителя. Тем не менее, текущая ситуация уже не столь тревожная для нефтяных поставок. Вероятно, что в МЭА скоро пересмотрят прогнозы по дополнительному спросу в октябре-марте, который ранее ожидался на уровне 700 тыс. б/с, полагает Кочетков.

По оценке ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, оптимизм российских инвесторов может сохраниться, что позволит продолжить движение индекса МосБиржи вверх к отметке 2200 пунктов.

Основным триггером для роста индекса во вторник стала позитивная динамика ключевых бумаг российского фондового рынка на ожиданиях, что в ближайшие дни инвесторам придут дивидендные выплаты "Газпрома", "Татнефти" и "НОВАТЭКа", часть из которых могут быть вновь вложены в российские акции.

Акции Сбербанка (124,5 рубля) преодолели 50-дневную среднюю и закрыли "гэп" от 21 сентября. "Префы" банка немного отстали в росте, пока не закрыв "гэп". Акции "Русала" замедлили рост после скачка в начале недели на фоне совместного заявления пяти отраслевых ассоциаций Европы, которые выступают против введения ограничений на поставки алюминия из России. Новость, безусловно, позитивна для "Русала", но в целом ожидаема, так как компания является основным поставщиком металла в регионе. Однако ограничения со стороны LME вполне реальны, в итоге "Русалу" придется продавать алюминий со скидкой, а предприятия из Европы смогут и дальше напрямую закупать металл из России, полагает аналитик.

Акции "Роснефти" ускорили рост на новостях о планах провести 11 ноября заседание совета директоров, в повестке которого значатся дивидендные выплаты по итогам 9 месяцев 2022 года. Компания может выплатить порядка 30 рублей на акцию. Расписки Ozon выросли после согласия компании на реструктуризацию конвертируемых облигаций владельцев более 75% выпуска - тем самым Ozon смог избежать дефолта, отмечает Головинов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, согласно решению собрания акционеров "Газпрома", дата завершения выплаты промежуточных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим была установлена на 24 октября. Другим зарегистрированным в реестре акционеров "Газпрома" лицам выплаты будут завершены 15 ноября. Таким образом, во вторник на рынок, вероятно, поступили первые средства от реинвестированных дивидендов газового гиганта.

Индексы МосБиржи и РТС чувствовали себя достаточно уверенно на фоне притока ликвидности. Говорить об увеличении шансов восстановления среднесрочного роста индекса МосБиржи можно будет при его закреплении выше 2200 пунктов, полагает Кожухова.

Зарубежные рынки

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,05%, шанхайский Shanghai Composite снизился всего на 0,04%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,01%, DAX и CAC 40 выросли на 0,9-1,9%), но растут Штаты (индексы прибавляют 0,9-2% во главе с Nasdaq).

Власти КНР, включая Государственный комитет по развитию реформ, выпустили уведомление, в котором попросили местные органы власти сделать более благоприятными условия для въезда в Китай руководства ТНК, технического персонала, специалистов и их семей. Эта мера главным образом служит для привлечения иностранных инвестиций в страну и является сигналом ослабления жесткой политики по борьбе с коронавирусом.

Нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены отыграли дневные потери, когда Brent падала в район $91,6 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $93,44 за баррель (+0,2% и -0,3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $85,13 за баррель (+0,7% и -0,6% в понедельник).

Трейдеры оценивают как сигналы ослабления глобального экономического роста, так и перспективы снижения предложения топлива на мировом рынке. В частности, инвесторы ждут деталей продвигаемого США плана введения ценового потолка для российской нефти, пишет агентство Bloomberg.

Опубликованные накануне статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти, были неоднозначными. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов.

Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на мировых рынках, включая нефтяной.