Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 октября повышена на 3,2%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 октября повышена до 3,028 тыс. рублей с 2 тыс. 479,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз. Рост пошлины составил 3,2%.

Пошлина на ячмень повышена до 2 тыс. 524,2 рубля с 2 тыс. 479,9 рубля за тонну, на кукурузу - снижена до 1 тыс. 909,1 рубля с 2 тыс. 410,1 рубля.

Новые ставки пошлин будут действовать по 1 ноября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $310,1 за тонну - на пшеницу ($308,3 неделей ранее), $280,5 - на ячмень ($279,8), $266,4 - на кукурузу ($278,2).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно в РФ рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".