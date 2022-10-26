Индексы США выросли третий день подряд, Dow Jones достиг шестинедельного максимума

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы во вторник поднялись по итогам третьей сессии подряд, при этом значение Dow Jones Industrial Average достигло максимума за последние шесть недель.

Позитивными факторами для рынка стали хорошие корпоративные отчеты, а также снижение доходности гособлигаций, сообщает MarketWatch.

"Мы видим, что впервые за долгое время доходность госбумаг опускается, поэтому акции пошли вверх", - заявил главный рыночный аналитик B.Reily Wealth Арт Хоган.

Трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года.

Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки ФРС, теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта оценивается в 52%, в то время как возможность подъема на 0,75 п.п. опустилась до 46%. В понедельник ситуация была противоположной: на увеличение ставки на половину пункта ставили 43% трейдеров, на 0,75 п.п. - 55%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

Coca-Cola Co. увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 14% и повысила прогноз на весь текущий год. Цена акций крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков выросла за день на 2,4%.

Бумаги Halliburton Co. подорожали на 1,2%. Нефтесервисная компания увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале в 2,3 раза, выручку - в 1,4 раза, причем оба показателя превзошли прогнозы.

Стоимость акций General Motors подскочила на 3,6%. Крупнейший американский автопроизводитель нарастил выручку в июле-сентябре на 56%, до рекорда.

Котировки акций 3M Co. выросли на 0,1%. Компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, увеличила чистую прибыль в третьем квартале в 2,7 раза. При этом прибыль без учета разовых факторов оказалась выше консенсус-прогноза.

Капитализация Intuitive Surgical взлетела на 8% после того, как компания объявила о программе buyback на сумму $1 млрд.

Цена бумаг JetBlue Airways Corp. во вторник упала на 2,9%. Авиакомпания в минувшем квартале сократила чистую прибыль в 2,3 раза, скорректированный показатель оказался ниже прогнозов.

Raytheon Technologies в июле-сентябре сократила чистую прибыль на 1%, скорректированный показатель оказался выше прогноза, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов. Бумаги поставщика решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности подешевели на 1,5%.

General Electric Co. в июле-сентябре получила скорректированную прибыль хуже ожиданий экспертов, выручку - лучше. Стоимость компании снизилась на 0,5%.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service в третьем квартале зафиксировала выручку ниже прогноза, хотя скорректированная прибыль и ее прогноз на весь 2022 год оказались более оптимистичными, чем предполагалось. Акции UPS подешевели на 0,3%.

Значение Dow Jones Industrial Average во вторник увеличилось на 337,12 пункта (1,07%) - до 31836,74 пункта.

Standard & Poor's 500 за день поднялся на 61,77 пункта (1,63%), составив 3859,11 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии вырос на 246,5 пункта (2,25%), завершив день на отметке 11199,12 пункта.