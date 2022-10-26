"Транснефть" второй раз за год сменила гендиректора экспортного нефтепорта Козьмино

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Транснефть" сменила руководителя нефтяного порта Козьмино на Дальнем Востоке, через который российская нефть направляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила пресс-служба порта.

Генеральным директором с 26 октября назначен Дмитрий Клеянкин. Он работает в системе "Транснефти" более 20 лет, в порт пришел в 2009 году на место заместителя гендиректора по эксплуатации, затем работал директором площадки железнодорожных эстакад, в разные годы в должности заместителя генерального директора курировал вопросы управления персоналом, строительства.

С июля 2022 года предприятие возглавлял Константин Зайцев. Теперь же он вернется к своей основной должности - главного инженера порта.

Козьмино - конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Ресурсной базой сорта нефти ESPO служат месторождения Западной, Центральной и Восточной Сибири.

Объем экспорта нефти через Козьмино по итогам 2021 года составил 35,1 млн тонн, увеличившись на 6,7% по сравнению с предыдущим годом. Это самый высокий показатель годовой отгрузки сырья за 12 лет работы предприятия.

В июне "Транснефть" для увеличения транспортировки нефти по ВСТО-2 оснастила две НПС на Дальнем Востоке установками противотурбулентных присадок. В 2022 году за счет применения присадок прокачка может вырасти еще на 7 млн тонн.

В прошлом году одним из ключевых направлений экспорта ESPO оставался Китай. На КНР пришлось 80% общего объема отгруженного сырья, или 27,9 млн тонн.

Согласно данным предприятия, в 2021 году в число покупателей нефти, отгружаемой из Козьмино, вернулись США с 1,9 млн тонн, или 6% от общего объема перевалки. Другими направлениями отгрузки углеводородов по итогам минувшего года стали: Япония - 7% (2,6 млн тонн, рост в 1,4 раза), Южная Корея - 4% (1,6 млн тонн, снижение на 20%), Малайзия - 2% (0,7 млн тонн, рост на 40%), Сингапур - 1% (0,4 млн тонн).