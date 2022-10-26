Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

"Ашан" создал IT-"дочку"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Ашан" создал российскую технологическую "дочку". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Ашан Тех" было зарегистрировано 24 октября с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Основным видом деятельности компании названа разработка компьютерного программного обеспечения. Ее единственным владельцем является ООО "Ашан".

"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение французского Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года и в настоящее время объединяет 230 магазинов трех форматов - гипермаркеты, суперсторы и супермаркеты. В штате российского подразделения больше 30 тысяч сотрудников. В последние годы ритейлер приостановил экспансию в России, закрывал неэффективные торговые точки и работал над обновлением формата своих магазинов.

В конце марта Auchan Retail сообщил, что прекратил все инвестиции в "Ашан" в России, который работает в режиме "полной автономии".

Среди других ритейлеров, кто в последнее время учреждал IT-компании - немецкая сеть гипермаркетов Globus. ООО "Глобит" с уставным капиталом в 10 млн рублей было зарегистрировано 18 октября, основная деятельность компании - разработка компьютерного программного обеспечения. Единственным владельцем "Глобит" является ООО "Гиперглобус" - основная операционная структура Globus в России.

Также в октябре новую IT-структуру (ООО Ламода Тех") создал онлайн-ритейлер Lamoda. Уставный капитал новой компании - 10 тысяч рублей.

15 сентября IT-"дочку" зарегистрировала сеть "Азбука вкуса". Единственным учредителем ООО "АВ-Инфотех" с уставным капиталом в 31 млн рублей является ООО "Городской супермаркет" (операционная компания "Азбуки вкуса").

Основным видом деятельности новых компаний также указана разработка компьютерного программного обеспечения.

Ашан Ашан Тех Auchan Retail Globus Глобит Ламода тех АВ-Инфотех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Mercedes продаст доли в российских "дочках" дилеру "Автодом"

Mercedes продаст доли в российских "дочках" дилеру "Автодом"

Средняя сумма ипотеки в России снизилась на 16%

Brent подешевела до $92,8 за баррель

Корейский владелец "Доширака" купил российского производителя Gallina Blanca

Корейский владелец "Доширака" купил российского производителя Gallina Blanca

Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня на старте торгов

Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня на старте торгов

Все инвестрешения в "Роснано" будут проходить через совет директоров

Все инвестрешения в "Роснано" будут проходить через совет директоров

Рынок акций РФ во вторник превысил 2130п по индексу МосБиржи на возросших оборотах

Аналитики спрогнозировали переход мирового рынка меди к профициту в 2023 году

Аналитики спрогнозировали переход мирового рынка меди к профициту в 2023 году

Инфляционные ожидания россиян в октябре продолжили рост, увеличившись до 12,8%

Золото активно дорожает на фоне ослабления доллара

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });