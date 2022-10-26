"Ашан" создал IT-"дочку"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Ашан" создал российскую технологическую "дочку". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Ашан Тех" было зарегистрировано 24 октября с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Основным видом деятельности компании названа разработка компьютерного программного обеспечения. Ее единственным владельцем является ООО "Ашан".

"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение французского Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года и в настоящее время объединяет 230 магазинов трех форматов - гипермаркеты, суперсторы и супермаркеты. В штате российского подразделения больше 30 тысяч сотрудников. В последние годы ритейлер приостановил экспансию в России, закрывал неэффективные торговые точки и работал над обновлением формата своих магазинов.

В конце марта Auchan Retail сообщил, что прекратил все инвестиции в "Ашан" в России, который работает в режиме "полной автономии".

Среди других ритейлеров, кто в последнее время учреждал IT-компании - немецкая сеть гипермаркетов Globus. ООО "Глобит" с уставным капиталом в 10 млн рублей было зарегистрировано 18 октября, основная деятельность компании - разработка компьютерного программного обеспечения. Единственным владельцем "Глобит" является ООО "Гиперглобус" - основная операционная структура Globus в России.

Также в октябре новую IT-структуру (ООО Ламода Тех") создал онлайн-ритейлер Lamoda. Уставный капитал новой компании - 10 тысяч рублей.

15 сентября IT-"дочку" зарегистрировала сеть "Азбука вкуса". Единственным учредителем ООО "АВ-Инфотех" с уставным капиталом в 31 млн рублей является ООО "Городской супермаркет" (операционная компания "Азбуки вкуса").

Основным видом деятельности новых компаний также указана разработка компьютерного программного обеспечения.