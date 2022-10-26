Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных внешних сигналов и сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2131,78 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1089,86 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 61,56 рубля (+0,08 рубля).

Подорожали расписки OZON (+1,4%), акции Polymetal (+1%), "Роснефти" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "АЛРОСА" (+0,6%), "Яндекса" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать позитивным, хотя нефть находится под давлением. Тем не менее, ухудшение статистики в США может смягчить позицию ФРС.

Российский рынок может продолжить отыгрывать локальную идею реинвестирования дивидендов "Газпрома". В фокусе внимания продолжат оставаться сами акции концерна и потенциальные дивидендные истории. Целью индекса МосБиржи является 50-дневная скользящая средняя (район 2180 пунктов).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", после бурного роста накануне общий тренд на российском рынке акций вырисовывается растущим, поэтому в ближайшей перспективе поступательное движение вверх должно продолжиться, а просадки, вероятно, будут выкупаться.

На американских площадках балом правят ФРС и отчетность: когда молчит регулятор, инвесторы следят за отчетностью, поэтому основные индексы США будут реагировать на результаты компаний для определения дальнейшего тренда. Из важной статистики выйдут данные в США по продажам новых домов в сентябре и недельным запасам нефти.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает продолжения роста индекса МосБиржи в направлении 2200 пунктов.

Утром в среду на глобальные рынки вернулись консервативные настроения. В Азии наблюдается смешанная динамика ключевых индексов (растет Китай), фьючерсы на американские и европейские индексы снижаются ввиду не порадовавших инвесторов отчетностей и прогнозов Alphabet и Microsoft.

Индекс МосБиржи накануне превысил 2100 пунктов на ожиданиях того, что дивидендные выплаты от "Газпрома" и "Татнефти" станут катализатором развития роста российского фондового рынка. "Рассчитываем на продолжение роста индекса в направлении "круглой" отметки 2200 пунктов в течение дня. По нашим оценкам, сегодня спросом должны пользоваться акции "Газпрома" благодаря в том числе и получению частными инвесторами дивидендов", - считает Локтюхов.

В мире

В США индексы акций накануне выросли на 1,1-2,3% во главе с Nasdaq, индекс Dow Jones (+1,1%) достиг максимума за последние шесть недель. Позитивными факторами для рынка стали хорошие корпоративные отчеты, а также снижение доходности гособлигаций. Трейдеры стали ожидать от Федеральной резервной системы менее агрессивных шагов на последнем заседании этого года.

Как показывают фьючерсы на размер базовой ставки ФРС, теперь вероятность ее повышения в декабре на 0,5 процентного пункта оценивается в 52%, в то время как возможность подъема на 0,75 процентного пункта опустилась до 46%. В понедельник ситуация была противоположной: на увеличение ставки на половину пункта ставили 43% трейдеров, на 0,75 процентного пункта - 55%, свидетельствуют данные CME FedWatch.

В среду в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,9%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются после умеренного подъема накануне, вызванного опасениями по поводу предложения топлива на мировом рынке и ослаблением доллара.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $92,75 за баррель (-0,8% и +0,3% во вторник), декабрьская цена WTI - $84,79 за баррель (-0,6% и +0,9% во вторник).

Нефтяной рынок во вторник позитивно отреагировал на заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что недостаток стратегических запасов сырья и свободных добычных мощностей может стать болезненным для рынка в ближайшие месяцы.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил в ночь со вторника на среду о том, что запасы в США на прошлой неделе выросли на 4,5 млн баррелей. Эксперты в среднем рассчитывали на более умеренный рост, в районе 200 тыс. баррелей. Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут обнародованы в среду в 17:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на увеличение запасов нефти на 1,03 млн баррелей и снижение резервов бензина на 0,8 млн баррелей.