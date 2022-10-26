Утвержден список банков, сделки "недружественных" нерезидентов с долями которых требуют разрешения

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин утвердил перечень российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. С этого момента оно вступило в силу.

Всего в списке 45 позиций, в него, в частности, попали "дочки" основных иностранных игроков российского банковского рынка, а также структуры лидеров IT и e-commerce секторов ("Яндекс", VK, Ozon).

Перечень банков утвержден в рамках указа президента РФ от 5 августа 2022 года №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот указ прямо запрещает нерезидентам из недружественных России стран выходить из активов как минимум до конца 2022 года (действие запрета может "неоднократно" продлеваться). Исключение для совершения сделки может быть сделано в том случае, если на ее проведение получено специальное разрешение президента.

В список кредитных организаций, в частности, вошли: АКБ "Алеф-банк", банки "Берейт", "Интеза", "Кредит Свисс", "Инвестиционный кооперативный банк", "Коммерцбанк (Евразия)", "Ситибанк", "Мидзухо банк", "МС банк Рус", "Натиксис банк", ОТП банк, "Первый инвестиционный банк", Райффайзенбанк, "РН банк", "Солид банк", "Сумитомо Мицуи Рус банк", "СЭБ банк", "Тойота банк", "Ури банк", "Эм-Ю-Эф-Джи банк (Евразия)", Юникредит банк, "Яндекс банк", "Газнефтьбанк", "БНП Париба банк", "Джей энд Ти банк", "Дойче банк", ИНГ банк (Евразия), "Дж.П. Морган банк Интернешнл, "Креди Агриколь", "Мерседес-Бенц банк Рус", "Америкэн Экспресс банк", "БМВ банк", "Голдман Сакс банк", "Еком банк", "Икано банк", "КЭБ ЭйчЭнБи банк", НКО "Вестерн Юнион ДП Восток", НКО "ПэйПал РУ", "Озон банк", "Фольксваген банк Рус", "Ю Би Эс банк", "Русский региональный банк", РНКО "Деньги.Мэйл.Ру", "Эйч-эс-би-си банк (РР)" и "Эс-Би-Ай банк".