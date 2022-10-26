Harley-Davidson увеличил квартальную прибыль в 1,6 раза

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, а выручку - на 21%, благодаря "существенному увеличению" продаж мотоциклов.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $261 млн по сравнению со $163 млн за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,78 с $1,05. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,4 на акцию.

Квартальная выручка Harley-Davidson повысилась до $1,65 млрд с $1,36 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $1,36 млрд.

Глобальные продажи мотоциклов Harley-Davidson в третьем квартале выросли на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 57,1 тысячи единиц, благодаря восстановлению объемов выпуска продукции после приостановки производства во втором квартале из-за проблем с комплектующими.

Выручка от продажи мотоциклов увеличилась на 28%, до $1,13 млрд, превысив средний прогноз аналитиков в $966,7 млн.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому, ее выручка от продажи мотоциклов повысится на 5-10% в текущем году.

С начала 2022 года капитализация Harley-Davidson снизилась на 1,5%.