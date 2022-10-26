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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Запасы нефти в США выросли на 2,59 млн баррелей за неделю

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей - до 439,94 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей и составили 207,89 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей, до 106,36 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

США
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