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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Министр энергетики США заявила о планах самостоятельно обеспечивать себя ядерным топливом

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - США стремятся к независимости в вопросе обеспечения страны ядерным топливом, заявила американский министр энергетики Дженнифер Грэнхольм.

"США рассчитывают на то, чтобы быть способными пополнять топливо из собственных источников, в связи с этим мы разрабатываем стратегию в сфере снабжения ураном как посредством оборонного производства, так и с помощью дополнительной добычи большего количества урана", - сказала Грэнхольм, выступая на Международной министерской конференции по теме "Ядерная держава в XXI веке" в Вашингтоне.

Таким образом, она прокомментировала утверждение журналиста о том, что доля российского ядерного топлива, используемого в США, составляет на данный момент около 25%.

"Очевидно, что нам нужно разработать собственную цепочку поставок, чтобы наши действующие реакторы продолжили функционировать", - добавила она.

США
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