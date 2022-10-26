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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Сальдированная прибыль розничной торговли РФ в августе упала более чем в 8 раз

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сальдированная прибыль организаций розничной торговли РФ в августе 2022 года упала в 8,3 раза - до 10 млрд рублей с 83,1 млрд рублей в июле, следует из данных Росстата.

По итогам восьми месяцев сальдированная прибыль российской розницы составила 448,8 млрд рублей, что на 17,8% больше аналогичного показателя за 2021 год.

Сальдированная прибыль организаций оптовой торговли по итогам января-августа выросла на 32,5% год к году, до 4 трлн 43,3 млрд рублей. В августе к июлю показатель сократился на 23%, до 455,5 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций розничной торговли в РФ за восемь месяцев составила 75,7% против 69,9% годом ранее, убыточных - 24,3% по сравнению с 30,1% год назад. В оптовой торговле доля прибыльных организаций сократилась до 82,9% с 85,6% годом ранее, убыточных - выросла до 17,1% с 14,4%.

Росстат
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