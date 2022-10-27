Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань стабильны на "Московской бирже" на старте торгов в четверг утром, рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,6025 руб./$1 (-14,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 17,48 копеек выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 1,6 копейку - до 8,484 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в четверг утром нацвалюта показывает боковую динамику, не найдя ярких стимулов для роста или снижения. Мировые рынки капитала показывают слабую разнонаправленную динамику, нефтяные котировки также слегка колеблются. Кроме того, инвесторы ожидают результатов запланированных на четверг и пятницу заседаний руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг, как ожидается, вновь повысит ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.), полагают большинство аналитиков и экономистов. Банк России в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября ожидаемо принял решение снизить ключевую ставку с 8,0% до 7,5%, не став давать традиционный сигнал о своих будущих действиях. Однако на пресс-конференции по итогам того заседания глава ЦБ отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению.

Кроме того, как ожидается, Федрезерв может в ближайшем будущем замедлить подъем ключевой ставки вслед за снижением темпов инфляции и сохранением проблем в американской экономике. Так, на минувшей неделе глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что американскому ЦБ следует начать обсуждать вопрос о замедлении темпов подъема базовой процентной ставки. Сделать это очень важно, поскольку ФРС не хочет чрезмерно ужесточать политику, точно так же как не хочет, чтобы подъем ставки оказался недостаточным для сдерживания инфляции, сказала она.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $95,96 за баррель, что на 0,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $88,14 за баррель, что на 0,26% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг показывают разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 1,07%, китайский CSI 300 - на 0,12%, при этом гонконгский Hang Seng растет на 1,82%, южнокорейский Kospi - на 1,34%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,57%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднимается на 0,51%.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились в среду, Dow Jones завершил торги практически на уровне предыдущей сессии. Негативом для рынка стали слабые квартальные отчеты или прогнозы ряда крупных технологических компаний, включая Alphabet Inc., Microsoft Corp. и Texas Instruments.