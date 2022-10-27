Цена Brent приблизилась к $96 за баррель

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут в четверг после взлета до двухнедельных максимумов накануне на данных о сокращении запасов бензина в США и о снижении курса доллара.

К 8:02 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,25%), до $95,93 за баррель. В среду Brent подорожала на $2,17 (2,3%), до $95,69 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,19 (0,22%), до $88,1 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,59 (3%), до $87,91 за баррель.

26 октября Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного роста - на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, а резервы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

"Сокращение запасов бензина говорит о том, что возможно, дела в экономике и в плане поездок на автомобилях не так плохи, как ожидалось", - отметил президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне упал на 1,2%. Подъем цен на нефть в среду "на самом деле стал следствием снижение доллара", сказал MarketWatch старший аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.