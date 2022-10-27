Merck улучшила годовой прогноз на фоне сокращения квартальной прибыли

30 ноября уйдет в отставку многолетний руководитель компании Кеннет Фрейзер

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американская фармацевтическая компания Merck & Co. снизила чистую прибыль, но ее скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Компания улучшила собственный годовой прогноз.

Чистая прибыль Merck в июле-сентябре 2022 года составила $3,25 млрд, или $1,28 в расчете на акцию, против $4,57 млрд, или $1,80 на акцию, годом ранее.

Без учета разовых факторов прибыль в расчете на акцию выросла до $1,85 с $1,78. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали снижения показателя до $1,72 на акцию.

Выручка компании увеличилась на 13,8% в отчетном квартале, составив $14,96 млрд. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя - $14,07 млрд.

Доходы в фармацевтическом подразделении выросли на 13%, до $12,96 млрд. При этом реализация самого продаваемого препарата компании Keytruda, предназначенного для лечения онкологических заболеваний, увеличилась на 20%, до $5,43 млрд, при прогнозе в $5,41 млрд.

Выручка подразделения по выпуску ветеринарных препаратов снизилась на 3%, до $1,37 млрд.

Merck улучшила прогноз скорректированной прибыли на акцию на 2022 год в целом до $7,32-7,37 с $7,25-7,35. Выручка, как ожидается, составит $58,5-59 млрд вместо ожидавшихся ранее $57,5-58,5 млрд.

В отдельном пресс-релизе компания сообщила, что новым председателем совета директоров станет Роберт Дэвис, который с 2021 года занимает пост главного исполнительного директора. Действующий председатель и бывший CEO Кеннет Фрейзер уйдет в отставку 30 ноября. Он проработал в компании 30 лет и 10 лет возглавлял ее.

С начала 2022 года капитализация Merck выросла на 28,4%, до $247,5 млрд.