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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

S&P Global в III квартале сократила чистую прибыль, но увеличила выручку

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американская компания S&P Global Inc. сократила чистую прибыль и повысила выручку в третьем квартале 2022 года, причем скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка - хуже.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $608 млн, или $1,84 на акцию, против $797 млн, или $3,30 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $2,93 на акцию.

Квартальная выручка увеличилась до $2,86 млрд c $2,09 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $2,80 на акцию при выручке в $2,92 млрд.

В сегменте рыночной информации и аналитики выручка взлетела на 83%, до $1,02 млрд, благодаря включению в отчетность показателей приобретенной ранее компании IHS Markit.

Выручка рейтингового бизнеса S&P Global Ratings сократилась на 33% - до $681 млн. Доходы энергетического бизнеса S&P Platts увеличились на 70%, до $432 млн, а в сфере глобальных индексов (S&P Dow Jones Indices) выручка повысилась на 12%, до $334 млн.

Доходы нового подразделения S&P Global Mobility, работающего с аналитикой по авторынкам, составили $346 млн.

Компания ожидает, что по итогам текущего года ее выручка вырастет более чем на 30%, чистая прибыль на акцию будет находиться в диапазоне от $9,75 до $9,90 на акцию, а скорректированная - на уровне $11-11,15 на акцию.

Американская S&P Global является ведущим мировым поставщиком информации по различным классам активов, а также результатов исследований и аналитических данных, предоставляемых посредством инновационных технологических платформ. Продукты компании охватывают 99% мировых рынков капитала.

Цена акций S&P Global на предварительных торгах в четверг снижается на 0,5%. С начала года капитализация компании упала на треть и составляет около $104,06 млрд.

S&P Global
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