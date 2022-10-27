Рынок акций РФ в четверг превысил 2160п по индексу МосБиржи

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг продолжил подъем, подогретый благоприятной нефтяной конъюнктурой и затишьем в геополитической повестке; индекс МосБиржи превысил 2160 пунктов, индекс РТС закрепился выше 1100 пунктов, при этом лидировали бумаги металлургов и "НОВАТЭКа", а во "втором эшелоне" раллировали акции банка "Санкт-Петербург" (+9,6%) на новостях о новом buyback.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2164,64 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1105,71 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,8%.

Доллар просел до 61,68 рубля (-0,07 рубля).

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