Путин заявил, что экономика РФ прошла пик связанных с санкциями сложностей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Экономика РФ уже преодолела пик сложностей, вызванных санкциями и ограничениями, произошла адаптация к новым условиям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Перед тем как к вам приехать, я, естественно, переговорил с правительством, с ЦБ, с администрацией. Наши эксперты считают, что пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай".

"Еще многое нужно будет сделать для того, чтобы создать новые цепочки поставок и по импорту, и по экспорту, понизить издержки, связанные с этим. Но в целом пик сложностей пройден. Российская экономика адаптировалась и дальше будем развиваться на более устойчивой, более суверенной платформе", - подчеркнул президент.

"Но ответом на все эти вызовы, конечно, может быть и должно быть, в том числе, - а может прежде всего - разбюрокрачивание работы бизнеса, его поддержка и увеличение пространств свободы для экономической деятельности", - заявил Путин.