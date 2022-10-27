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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

РФ пустит дружественные страны в добывающие активы, из которых уходят другие иностранные инвесторы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия намерена пускать компании дружественных стран в добывающие проекты на территории РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы будем пускать наших друзей-партнеров в добычные наши ресурсы, почему нет-то? Так как мы это делали с европейцами, американцами. Но они предпочитают уходить с нашего рынка, ну, флаг им в руки - пускай двигаются куда хотят, в любую сторону. Но это для них хорошо или нет? Я думаю, что на самом деле - плохо. Уходят с потерями, причем. Кто хочет - пускай заходят, мы открыты для сотрудничества", - сказал он.

Владимир Путин
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