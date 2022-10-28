Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

ВВП Франции в III квартале вырос на 0,2%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции в третьем квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee.

Это совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Тем временем потребительские расходы во Франции в сентябре выросли на 1,2% относительно предыдущего месяца. Респонденты агентства Bloomberg ожидали повышения на аналогичную величину.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еще один банк Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Нефть Brent подешевела до $96,2 за баррель после роста накануне

Apple с продажами iPhone хуже прогноза в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 0,8%

Apple с продажами iPhone хуже прогноза в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 0,8%

"Газпром" вводит новые мощности добычи и транспорта на китайском направлении экспорта

"Газпром" вводит новые мощности добычи и транспорта на китайском направлении экспорта

Путин ожидает сокращения ВВП РФ в 2022 году на 2,8-2,9% и инфляции в районе 12%

Оперативный резерв газа в хранилищах РФ выведен на исторический максимум

Минфин поддержал законопроект, обязующий банки возвращать гражданам похищенные с их счетов деньги

Минфин поддержал законопроект, обязующий банки возвращать гражданам похищенные с их счетов деньги

Volga Group Тимченко продала бизнес по производству воды "Акваника"

Трудовые договоры с ИП или ООО при мобилизации не передавшего дела руководителя будут прекращены

Оператор "Северного потока" прислал судно для инспекции газопровода в водах Швеции

Оператор "Северного потока" прислал судно для инспекции газопровода в водах Швеции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });