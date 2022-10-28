ВВП Франции в III квартале вырос на 0,2%
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции в третьем квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee.
Это совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.
Тем временем потребительские расходы во Франции в сентябре выросли на 1,2% относительно предыдущего месяца. Респонденты агентства Bloomberg ожидали повышения на аналогичную величину.