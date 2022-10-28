Глава "НОВАТЭКа" заявил о возвращении интереса к привязке цен на газ к цене нефти

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Потребители газа снова предпочитают ценообразование на газ с привязкой к цене нефти, поскольку она более прогнозируема, заявил журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Те контракты, которые подписывались 6-8 лет назад, они в основном со стопроцентной нефтяной привязкой. И с каждым годом все-таки какая-то доля была привязки к газовым индексам, даже звучали такие мысли, что вообще чуть ли не на 100% к газовому индексу надо привязывать", - напомнил он.

"Сейчас от потребителей ощущается какой-то возврат к тому, что...я не знаю, может, это заслуга ОПЕК, что нефтяные цены более прогнозируемые, более понятные, чем газовые", - сказал Михельсон, заметив, что в Европе сейчас обсуждается возможность изменения ценообразования на самом ликвидном хабе - TTF.

"Брюссель говорил, что вот этот индекс (TTF) нужно использовать, а сейчас сам не знает, что с ним делать. Начинает придумывать, на сколько процентов в день он должен изменяться, что они будут прекращать тогда торги (при сильном изменении цен - ИФ), как в случае с акциями", - сказал Михельсон.

"Но это акции компаний, это не товар, не газ. Как по газу это вводить?" - сказал он.

"И мы ощущаем сейчас возврат все-таки в большей части к нефтяной привязке", - добавил глава "НОВАТЭКа", заметив, что потребители хотят большей предсказуемости цен.

Михельсон считает, что в цене газа должна быть гибридная привязка. "Я считаю, и то, и то должно быть. И когда задаешь вопрос консультанту, он первым делом спрашивает - мы покупаем или продаем? Если покупаем, я бы 60% нефти и максимум 40% - газа, а может быть, 70 на 30%", - сказал он.

Михельсон сказал также, что порядка половины СПГ, который компания будет продавать на хабе терминала на Камчатке, будет продаваться на споте.

"Камчатка-хаб будет очень хорошим (рынком - ИФ), заработает где-то в конце следующего года уже, думаю. (..) Если говорить о рынке - Кореи, Японии, Китая, по расстоянию доступность 3-6 дня (от места производства СПГ - ИФ), и какая-то доля спота обязательно будет присутствовать", - сообщил глава "НОВАТЭКа".

"Будем смотреть, нам в принципе и выгодно большую долю спота иметь, и если будет хороший объем спота, мы думаем, при запуске "Арктик СПГ 2" на полную мощность доводить до 15 млн т перевалки там (на Камчатке - ИФ), и если там 7-8 млн т будет спота в постоянном режиме, его уже можно будет использовать для долгосрочных контрактов, но это (через - ИФ) 5-6 лет", - сказал Михельсон.

Он также выразил мнение, что идея газового ОПЕК нереализуема, потому что Катар, который планирует стать крупнейшим поставщиком СПГ в мире, не заинтересован в этом.

"Откровенно говоря, я не верю в возможности создания газового ОПЕК", - сказал он, добавив, что нефтяной рынок больше управляется государствами, чем газовый, особенно рынок СПГ.

"Наверное в этом году США обгонит Катар (в производстве СПГ - ИФ) на 1,5 года. Но там совсем другой рынок - там есть рынок газа, есть владельцы СПГ-заводов и в основном мэйджоры, которые заключают контракты на сжижение и покупают СПГ. И глава Qatar Energy Саад Аль-Кааби говорит (..), что мы будем командовать газовым рынком, и где-то в большой части он прав. Без Катара смысла в этом газовом ОПЕК нет, а он ему не нужен", - резюмировал Михельсон.