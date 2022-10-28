Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Михельсон заявил, что компании Италии и Нидерландов вводят самосанкции против компаний РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Компании Италии и Нидерландов вводят самосанкции в отношении российских компаний, избегая консультироваться с регуляторами Евросоюза в отношении ограничительных мер, применяемых против России, пожаловался основной владелец "НОВАТЭКа" и "СИБУРа" Леонид Михельсон журналистам.

Он отметил, что у компаний много поставщиков, партнеров из Франции, Италии, но французские компании "приходят в свои правительства, получают ясные, понятные ответы, насчет того, что можно осуществлять в рамках введенных санкций, а что - нельзя, в то время как Италия занимается "политическими процессами".

"Я вижу такое в Нидерландах, Италии, а во Франции, Германии - нет такого, самосанкций нет", - сказал Михельсон.

Ранее он в целом жаловался на то, что европейские компании сами сдерживают свою бизнес-активность в отношении РФ, в отличие от американских, которые получают разрешения своих правительств продолжать реализацию проектов в России.

Леонид Михельсон НОВАТЭК СИБУР Италия Нидерланды ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Universal Music увеличила выручку на 23,7% в III квартале

Universal Music увеличила выручку на 23,7% в III квартале

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,7%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,7%

Инфляция во Франции в октябре подскочила до 7,1% с 6,2%

Инфляция во Франции в октябре подскочила до 7,1% с 6,2%

Мишустин призвал ускорить переход на нацвалюты и отказ от доллара во взаимной торговле

Еще один банк Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Еще один банк Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Нефть Brent подешевела до $96,2 за баррель после роста накануне

Apple с продажами iPhone хуже прогноза в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 0,8%

Apple с продажами iPhone хуже прогноза в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 0,8%

"Газпром" вводит новые мощности добычи и транспорта на китайском направлении экспорта

"Газпром" вводит новые мощности добычи и транспорта на китайском направлении экспорта

Путин ожидает сокращения ВВП РФ в 2022 году на 2,8-2,9% и инфляции в районе 12%

Оперативный резерв газа в хранилищах РФ выведен на исторический максимум

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });