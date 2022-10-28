Михельсон заявил, что компании Италии и Нидерландов вводят самосанкции против компаний РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Компании Италии и Нидерландов вводят самосанкции в отношении российских компаний, избегая консультироваться с регуляторами Евросоюза в отношении ограничительных мер, применяемых против России, пожаловался основной владелец "НОВАТЭКа" и "СИБУРа" Леонид Михельсон журналистам.

Он отметил, что у компаний много поставщиков, партнеров из Франции, Италии, но французские компании "приходят в свои правительства, получают ясные, понятные ответы, насчет того, что можно осуществлять в рамках введенных санкций, а что - нельзя, в то время как Италия занимается "политическими процессами".

"Я вижу такое в Нидерландах, Италии, а во Франции, Германии - нет такого, самосанкций нет", - сказал Михельсон.

Ранее он в целом жаловался на то, что европейские компании сами сдерживают свою бизнес-активность в отношении РФ, в отличие от американских, которые получают разрешения своих правительств продолжать реализацию проектов в России.