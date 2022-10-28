Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,7%

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением большинства blue chips на фоне негативных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,7% во главе с бумагами "Яндекса".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2149,14 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1101,15 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 61,47 рубля (-0,25 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "Магнита" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,6% "префы"), расписки OZON (-0,8%), бумаги "Газпрома" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,8% "префы"), "Газпром нефти" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), расписки TCS Group (-0,5%), акции "Татнефти" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Ритейлер "О'Кей" (-1,1% ГДР) в III квартале 2022 года увеличил чистую розничную выручку на 10% по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2021 года, до 47,8 млрд рублей.

Подорожали акции UC Rusal (+1,4%), "Интер РАО" (+0,6%).

Комментарии аналитиков

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу слабо негативный. Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в Китае, где растет число заболеваний коронавирусом, а вместе с этим расширяются карантинные меры. Это может негативно сказаться на спросе на российский экспорт.

Большинство американских IT-гигантов предоставило слабую отчетность за минувший квартал, а также вместе с этим ухудшились прогнозы. Регуляторы осторожно намекают на некие пределы повышения ставки, но до поступления свежей статистики по инфляции говорить о чем-либо будет преждевременным. Российские акции могут провести пятницу под давлением. Ситуация в Китае пока не способствует уверенности в стабильности экспорта в эту страну. Рубль также окажется слабее по факту завершения последнего налогового дня в октябре.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, Банк России на заседании в пятницу может оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Снижение инфляции в России продолжается: она достигла 13,68% в сентябре, а в октябре может замедлиться до 13-13,2%. Инфляционные ожидания незначительно выросли, но они слабее, чем в начале года. Тем не менее, вероятнее всего, регулятор возьмет паузу в смягчении монетарной политики, поскольку пока неясно, насколько значительно сокращение потребительского спроса и ослабление деловой активности влияют на инфляцию. Комментарий относительно перспектив возобновления смягчения, вероятно, будет сдержанным. Возможно указание на временное повышение ставки в случае реализации проинфляционных рисков на краткосрочном горизонте, однако таргет по инфляции (4% в 2024 году) вряд ли будет пересмотрен, полагает эксперт.

Реакция инвесторов на заседание Банка России обещает быть спокойной. В то же время массовой фиксации прибыли в длинных позициях пока не предвидится. Ориентир для индекса МосБиржи - коридор 2150-2200 пунктов, считает Ващенко.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов рассчитывает на развитие роста индекса МосБиржи, с его движением в зону 2180-2200 пунктов.

На внешних рынках в пятницу наблюдаются негативные настроения, в центре внимания - данные по доходам и расходам американцев, а также ценовой индекс РСЕ (ключевой инфляционный ориентир ФРС).

Тем не менее, спрос на российские "фишки" может сохраниться, что позволит индексу МосБиржи продолжить рост в направлении 2200 пунктов, считает Локтюхов.

Мировые индексы

В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,6%) и Nasdaq (-1,6%) вслед за падением котировок акций технологических компаний, но подрос Dow Jones (+0,6%) благодаря хорошим квартальным отчетам ряда компаний индекса, а также более сильным, чем ожидалось, данным о динамике ВВП США за третий квартал.

По предварительным данным Минторга США, ВВП страны в III квартале вырос на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 2,3%.

Рост индекса базовой инфляции (PCE Core), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС), в третьем квартале замедлился до 4,5% по сравнению с 4,7% в апреле-июне.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 2,2%, гонконгский Hang Seng теряет 3,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,9%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

Тем временем безработица в Японии в сентябре увеличилась до 2,6% по сравнению с 2,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи страны. Эксперты в среднем прогнозировали сохранение показателя на августовском уровне, сообщает Trading Economics. Для сравнения, в сентябре 2021 года безработица находилась на отметке 2,8%.

Объем ВВП Франции в третьем квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Тем временем потребительские расходы во Франции в сентябре выросли на 1,2% относительно предыдущего месяца. Респонденты агентства Bloomberg ожидали повышения на аналогичную величину.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу снижаются после уверенного роста накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $95,79 за баррель (-1,2% и +1,3% в четверг), декабрьская цена WTI - $87,7 за баррель (-1,6% и +1,3% накануне).

Несмотря на пятничное снижение, цены на нефть могут завершить неделю ростом на фоне резкого падения курса доллара, а также данных об экспорте США.

Между тем инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенного прогноза спроса в связи с ростом инфляции, повышением процентных ставок и растущими рисками рецессии, пишет Trading Economics.