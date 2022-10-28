Михельсон предложил передать "Арктикгазу" разработку нижних залежей газа Надым-Пур-Тазовского региона

Глава "НОВАТЭКа" отметил, что это позволило бы освободить ресурсы Ямала и Гыдана для СПГ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предлагает передать "Арктикгазу" (совместное предприятие компании с "Газпром нефтью") лицензии на глубокозалегающие залежи месторождений Надым-Пур-Тазовского региона (НПТР), освободив тем самым ресурсы Ямала и Гыдана для экспорта газа в сжиженном виде.

Он сказал журналистам, что правительство изучает возможность возврата лицензий "Газпрома" на Тамбейскую группу месторождений в нераспределенный фонд с тем, чтобы потом "НОВАТЭК", заинтересованный в ресурсной базе Ямала для своих СПГ-проектов, принял участие в новых аукционах.

"Не было такого протокола у (вице-премьера РФ Александра - ИФ) Новака и совещания не было 100%. Нет. Было поручение президента рассмотреть дополнительную сырьевую базу для "НОВАТЭКа". По Камчатке он тоже проводил совещание (в сентябре - ИФ), в протоколе это звучало, - заметил Михельсон. - Касательно газа в протоколе прозвучало так, что надо рассмотреть для "НОВАТЭКа" дополнительную ресурсную базу, чтобы была возможность газ по ценам ФСТ поставлять, а пока это не решено, использовать ресурс "Сахалина-2".

"Было совещание в сентябре (у Новака - ИФ) по сырьевой базе не Гыдана, не Ямала, а именно Надым-Пуртазовского района (НПТР), если память мне не изменяет, там как раз порядка еще 4 трлн запасов газа, и как раз это валанжинские, ачимовские залежи, юрские, которые не разрабатываются. И сейчас, знаете, "Газпром нефть" привлекли на Ямале на Бованенково и Харасавэй по ТРИЗам, так как "Газпром нефть" это фактически дочернее общество "Газпрома". Их устраивает работать, они не отражают практически на своем балансе ничего", - сообщил он.

"Нам операторством заниматься не интересно. Если было бы можно, в Надым-Пуртазовском районе выдать лицензию - по ачимовским залежам мы хорошо работаем в рамках "Арктикгаза". На существующих месторождениях "Газпрома" выдали бы лицензию на ачимовку, на юру отдельно, у нас рядом перерабатывающие мощности "Арктикгаза". Мы с удовольствием даже не в рамках "НОВАТЭКа", а в рамках нашего совместного предприятия взяли бы эту лицензию с "Газпром нефтью" и увеличили бы добычу", - сказал Михельсон.

По его словам, разработка залежей НПТР позволила бы обеспечить внутренний рынок газа, направив газ Ямала и Гыдана на сжижение.