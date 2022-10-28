Экспортная пошлина на пшеницу из РФ со 2 ноября снизится до 2,923 тыс. руб. за т

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ со 2 ноября снизится до 2 923,2 рубля с 3,028 тыс. рублей за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень уменьшится до 2 414,3 рубля с 2 524,2 рубля за тонну, на кукурузу – до 1 637,3 рубля с 1 909,1 рубля.

Новые ставки пошлин будут действовать по 9 ноября включительно (с учетом выходного дня 4 ноября).

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $312,7 за тонну на пшеницу ($310,1 неделей ранее), $282,5 – на ячмень ($280,5), $264,4 – на кукурузу ($266,4).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".