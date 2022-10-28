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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Сводный индекс доверия в еврозоне в октябре обновил минимум с ноября 2020 года

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в октябре упал до 92,5 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Значение индикатора совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics, и стало минимальным с ноября 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, сентябрьский показатель составил 93,6 пункта, а не 93,7 пункта, как сообщалось ранее.

Индикатор доверия промышленных компаний региона опустился до минус 1,2 пункта с минус 0,3 пункта месяцем ранее, представителей сферы услуг - до 1,8 с 4,4 пункта.

Между тем октябрьский индекс потребительского доверия повысился на 1,2 пункта, до минус 27,6 пункта, с рекордно низких минус 28,8 пункта в сентябре. Индикатор инфляционных ожиданий среди европейских потребителей понизился в текущем месяце до 37,4 пункта с 41,3 пункта.

Европа
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