Суд удовлетворил иск компании Мамута к "Трасту" об изменении условий договора

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу при новом рассмотрении удовлетворил иск АО "Синема парк" (вместе с A&NN Investments Limited подконтрольно бизнесмену Александру Мамуту) к банку "Траст" об изменении условий договора.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Подробности заседания пока не опубликованы.

Это повторное рассмотрение дела.

При первом рассмотрении Девятый арбитражный апелляционный суд 18 октября 2021 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 9 июля удовлетворил иск АО "Синема парк" к банку "Траст" об изменении условий договора.

Кассационный суд 4 мая 2022 года отменил решение судов нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск. Суд тогда решил отправить дело на новое рассмотрение. Верховный суд РФ 22 августа поддержал это решение.

"Синема парк" и A&NN в конце января 2021 года подали в Арбитражный суд Москвы четыре иска к банку "Траст".

Банк отмечал, что проблемы с обслуживанием задолженности начались у компаний бизнесмена задолго до пандемии, и сейчас они пытаются через суд навязать неприемлемые условия реструктуризации кредитов.

"Компании Александра Мамута пытаются через суд навязать банку неприемлемые условия реструктуризации, ссылаясь на сложную ситуацию, в которой кинобизнес оказался из-за пандемии. Однако финансовые проблемы киносетей начались не в марте 2020 года, когда они вышли на просрочку по уплаченным процентам. Положение компаний ухудшалось с 2017 года. В 2018 году бизнес уже был не способен погасить основной долг. И даже несмотря на это, в 2017 и 2018 годах не были оптимизированы расходы, что говорит о системных ошибках менеджмента", - сообщил ранее "Интерфаксу" представитель "Траста".

По всем кредитам компаниям Мамута у банка есть личное поручительство бизнесмена. "Но он не исполняет взятые на себя обязательства. Хотя, как собственник компаний, должен нести ответственность не только за обслуживание кредитов, но и за сотрудников. Сейчас же он пытается переложить ответственность на государственный банк, которому просрочил платежи по ряду компаний. Не только по киносетям", - отметил представитель банка.

По его словам, большинство компаний Мамута (в том числе и не принадлежащие ему сейчас или погасившие свой долг) допускали системные просрочки по платежам ранее, до пандемии.

Арбитражный суд Москвы 20 апреля 2021 года отказал АО "Вандеркинд" (подконтрольно Мамуту, развивает по франшизе сеть магазинов детских игрушек Hamleys) в иске к банку "Траст" о внесении изменений в кредитный договор и реструктуризации долгов компании на 2,6 млрд рублей. Однако 7 июля того же года суд при рассмотрении апелляции АО "Вандеркинд" отменил оспариваемое решение суда и удовлетворил иск компании.

"Вандеркинд" в феврале 2021 года подал в суд иск о принудительной реструктуризации задолженности перед "Трастом", говорилось в сообщении банка. Компания хотела перенести обязательный платеж на два года – до 31 декабря 2022 года, отменить действующую процентную ставку и пени на период пандемии (далее установить сниженную процентную ставку), перенести все процентные платежи на дату погашения задолженности - 31 декабря 2022 года. "Основанием для такой реструктуризации АО "Вандеркинд" указывало введенные ограничения, связанные с пандемией. Мы считаем такую позицию несостоятельной", - заявил "Траст".

Банк отмечал, что еще в феврале 2019 года реструктурировал кредитные обязательства заемщика, улучшив условия, в том числе снизив процентную нагрузку.

"Траст" готов к переговорам с заемщиком и призывает противоположную сторону к конструктивному диалогу", - говорилось в сообщении банка.

Кредитные обязательства АО "Вандеркинд" перед "Трастом" возникли в 2018 году, а в декабре 2020 года компания перестала обслуживать долг, отмечал банк.

"Траст" вел переговоры о реструктуризации долгов АО "Вандеркинд" и других компаний c их владельцем Мамутом, но прийти к соглашению сторонам не удалось, при этом объем просроченной задолженности продолжал расти. В связи с этим "Траст" направил требование о досрочном погашении полной суммы долга, после чего обратился в суд", - пояснил банк.

"Траст" в конце февраля 2021 года подал в Арбитражный суд Москвы иск к АО "Вандеркинд" на 498,9 млн рублей, суд в конце мая его удовлетворил. Иск связан с просрочкой по основному долгу компании перед банком на 500 млн рублей, образовавшейся после 31 декабря 2020 года, пояснил тогда "Траст". Общий долг АО "Вандеркинд" перед "Трастом" превышает 2,5 млрд рублей, отмечал банк.

Девятый арбитражный апелляционный суд 10 августа 2021 года подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, а кассационный суд 6 декабря 2021 года приостановил производство по жалобе АО "Вандеркинд" на решение судов нижестоящих инстанций до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам заявления "Вандеркинда" о пересмотре иска по новым обстоятельствам.

Девятый арбитражный апелляционный суд 22 марта 2022 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 11 января, отменив решение о взыскании по иску банка "Траст" с АО "Вандеркинд" 498,9 млн рублей, решил пересмотреть дело. В начале августа суд отклонил иск банка.

19 апреля 2021 года "Траст" подал в Арбитражный суд Москвы еще один иск к АО "Вандеркинд", сумма требований - 2,597 млрд рублей. Суд в начале июня 2021 года приостановил по нему производство до принятия постановления апелляции 7 июля.

Апелляция 7 июля отменила решение и удовлетворила иск, кассация 22 ноября подтвердила постановление апелляции.

Это общая сумма долга компании, иск был подан после отправки требования о досрочном погашении этого долга (2,6 млрд рублей), сообщил "Интерфаксу" представитель "Траста". Предыдущий иск на сумму почти 500 млн рублей включает только просроченные обязательства по основному долгу, добавил он.

"Траст" в январе 2021 года подал в Пресненский суд Москвы иск к Мамуту из-за невыплаты процентов по кредиту на сумму свыше 1 млрд рублей. Общий долг компаний бизнесмена перед "Трастом" составляет порядка 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО "Синема парк" составляют порядка 19 млрд рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года.

АО "Вандеркинд" – структура Ideas4retail, которая владеет эксклюзивными правами на развитие британской сети магазинов детских товаров Hamleys в РФ. В 2019 году газета "Коммерсантъ" сообщала, что основной владелец Ideas4Retail Мамут (его структуре A&NN Investments принадлежит 90% в компании) выставил на продажу сеть Hamleys в РФ. Эта сеть объединяет девять магазинов (семь в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Сочи). В 2019 году сеть Hamleys в России, по данным "Коммерсанта", получила 1,78 млрд рублей выручки и 199 млн рублей EBITDA.