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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

Поставки смартфонов в Китае в III квартале упали на 11,9%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в Китае в третьем квартале сократились на 11,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 71,1 млн, свидетельствуют предварительные данные IDC.

Поставки упали более чем на 10% по итогам третьего квартала подряд, однако выросли на 6% относительно предыдущего квартала, отчасти благодаря сильным продажам смартфонов серий Apple 14 и Mate 50 от Huawei.

"Сложные условия на рынке и неблагоприятные ожидания от политики властей Китая в сфере сдерживания коронавируса увеличивают неопределенность для прогноза на следующий год, - заявил аналитик IDC по Азиатско-Тихоокеанскому региону Уилл Вонг. - В таких трудных условиях в выигрыше окажутся производители, способные удержать покупателей в верхнем ценовом сегменте".

Компания vivo сумела сохранить лидерство на рынке, несмотря на падение продаж на 20,5% в годовом выражении. OPPO опустилась на третью строчку из-за рекордного среди лидеров снижения поставок – на 27,9%, а на второе место поднялся бренд Honor, зафиксировавший более умеренное снижение поставок – на 9,1%.

Apple стала единственным крупным производителем смартфонов, увеличившим продажи в Китае, рост составил 2,5%.

Китай
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