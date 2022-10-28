Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги ростом в пределах 0,7%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу консолидировался на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, что подталкивало игроков к выборочной фиксации прибыли; реакция на ожидаемое решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку неизменной оказалась в целом нейтральной.

Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше уровней 2150 и 1100 пунктов соответственно, ощутимо прибавив по итогам недели.

По итогам торгов индекс МосБиржи прибавил 0,1%, до 2167,7 пункта, индекс РТС вырос на 0,7%, до 1113,75 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 4,2%.

Доллар к 18:50 подешевел на 31 копейку, до 61,42 рубля.

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 6-6,1%, доллар подорожал на 13 копеек.

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и вновь не стал давать сигнал о будущей направленности ДКП.

ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2022 год на уровне 7,4-7,6% против 7,4-8% в июле. Кроме того, ЦБ сохранил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год на уровне 6,5-8,5%, на 2024 год - на уровне 6-7%.

ЦБ также уточнил прогноз по инфляции на 2022 год и теперь ждет ее в диапазоне 12-13% вместо 11-13% ранее. Прогноз по инфляции на 2023 год сохранен на уровне 5-7%.

Также Банк России улучшил прогноз спада ВВП в 2022 году до 3-3,5% с 4-6%, сохранил прогноз снижения ВВП в 2023 году в интервале 1-4%, понизил прогноз по цене на нефть на 2022 год до $78 за баррель с $80 за баррель.

Решение ЦБ по ставке и решение сохранить сигнал нейтральным было консенсусным, если бы вероятность снижения на следующем заседании в декабре рассматривалась как значимая, это было бы отражено в пресс-релизе, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на брифинге.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новых мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется, военкоматы продолжат работу с добровольцами и контрактниками.

Подорожали в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (+2,7% и +4,2% "префы"), "Газпром нефти" (+2,5%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "Норникеля" (+2,2%), UC Rusal (+2%), "Интер РАО" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,2%), "Татнефти" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "МТС" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "НЛМК" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,3%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,9%), "Газпрома" (-1,6%), "ММК" (-1,4%), "РусГидро" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%, до 4711,5 рубля), "Северстали" (-0,6%), Сбербанка (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), Polymetal (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Акции "ЛУКОЙЛа" в пятницу увеличили волатильность колебаний после известий, что совет директоров НК предложил на внеочередном собрании акционеров в начале декабря рассмотреть вопрос о распределении части нераспределенной прибыли 2021 года на выплату дивидендов в размере 537 рублей на акцию.

Как отмечает портфельный управляющий компании "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, уходящая неделя на российском рынке акций прошла в позитивном ключе, драйвером роста для бумаг послужил фактор выплаты дивидендов "Газпромом". Денежные средства поступили на счета инвесторов и были реинвестированы не только в акции концерна, но и в широкий рынок, поддержав динамику индексов.

В пятницу Банк России объявил решение по ставке, оставив ее на прежнем уровне. Данное событие подтолкнуло спекулятивно настроенных инвесторов к фиксации прибыли за неделю. На следующей неделе значимых финансовых событий не ожидается, однако сохранение позитивного настроя инвесторов может продолжить движение индексов вверх.

Изменения на геополитическом информационном фоне продолжат оказывать сильное влияние на котировки, что может сохранять высокий уровень волатильности российского рынка акций. В таких условиях рекомендуется воздерживаться от эмоциональных решений и дождаться стабилизации ситуации, считает Власенко.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, динамика "фишек" в конце недели была смешанной, часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль перед выходными, так как актуальность "фактора пятницы" в условиях напряженного геополитического фона остается высокой. Тем не менее, за прошедшую неделю индекс МосБиржи смог прибавить более 100 пунктов. Основным драйвером роста можно считать процесс реинвестирования дивидендной массы. Кроме того, котировки нефти Brent стабильно держатся выше $90 за баррель.

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, для рынка акций такой сценарий в целом является нейтральным. Внешний фон в конце недели не давал однозначных сигналов.

На будущей неделе умеренный рост российского рынка может продолжиться. В фокусе внимания инвесторов останутся геополитика, сырьевые цены, движения курса рубля, сигналы регуляторов, ключевые макроданные и корпоративные новости. Индекс МосБиржи в понедельник будет формироваться в пределах 2075-2200 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, индекс МосБиржи смог достаточно надежно закрепиться выше психологического уровня 2100 пунктов, а РТС преодолел отметку 1100 пунктов. Следующей целью для индекса МосБиржи выступит рубеж 2200 пунктов.

Динамику на неделе определяли растущая нефть, оптимистичные настроения на глобальных рынках, ряд отечественных корпоративных историй и приток новых средств, полученных в виде дивидендов.

На следующей неделе в фокусе внимания рынков будет решение ФРС США по процентной ставке, а также статистика из ЕС по инфляции и объему экономики.

Нефть Brent за неделю выросла более чем на 2% и закрепилась в районе $95 за баррель. Следующим целевым ориентиром станут уровни $96-98 за баррель, в пользу дальнейшего роста указывают риски срыва поставок из России по мере приближения ввода эмбарго и установления "потолка" цен на российскую нефть со стороны ЕС. Также цены поддерживают ограничения от ОПЕК+. В то же время потенциальный рост сдерживают опасения инвесторов, связанные с риском усиления рецессии мировой экономики, что выльется в сокращение спроса, полагает Линчик.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 2,3%, гонконгский Hang Seng потерял 3,7%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX и CAC 40 выросли на 0,2-0,5%, FTSE просел на 0,4%), растут Штаты (индексы прибавляют 1,5-1,9%).

По данным Минторга США, расходы населения страны в сентябре выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,4%. Доходы американцев увеличились на 0,4%, как и ожидалось.

На нефтяном рынке цены в пятницу остаются под давлением продаж после роста накануне. К 18:50 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1,31%, до $95,73 за баррель (+1,3% в четверг), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,3%, до $87,96 за баррель (+1,3% накануне).

Несмотря на пятничное снижение, цены на нефть могут завершить неделю ростом на фоне резкого падения курса доллара, а также данных об экспорте США.

Инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенного прогноза спроса в связи с ростом инфляции, повышением процентных ставок и растущими рисками рецессии, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (+10,3%), расписки HeadHunter (+7,8%), Cian (+6,8%), акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+5,6% и +7,1% "префы"), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+5%).

Подешевели акции "ИК Русс-инвест" (-9,4%), ПАО "Арсагера" (-6,6%), ПАО "Русолово" (-4,8%), расписки "О'Кей" (-2,7%).

Ритейлер "О'Кей" в III квартале 2022 года увеличил чистую розничную выручку на 10% по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2021 года, до 47,8 млрд рублей.

ПАО "ТГК-2" (без изменений) в январе-сентябре 2022 года получило 471 млн 850 тыс. рублей чистой прибыли, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании по РСБУ. Выручка при этом уменьшилась на 5,3%, до 28,56 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 43,44 млрд рублей (из них 10,35 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 8,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,73 млрд рублей на акции "Газпрома").