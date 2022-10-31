Рубль слабо меняется на старте торгов на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Доллар США незначительно растет, юань не демонстрирует яркой динамики на "Московской бирже" на старте торгов в понедельник, рубль слабо меняется на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 61,5925 руб./$1 (+7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 5,82 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени поднялся на "Московской бирже" на 2,3 коп. - до 8,426 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", изменения рубля относительно доллара и юаня на старте торгов незначительные из-за влияния разнонаправленных факторов. С одной стороны, наблюдаются позитивные настроения инвесторов по отношению к рисковым активам на глобальном рынке, с другой стороны, наметилось ухудшение ситуации на нефтяных площадках.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 по Москве составила $95,27 за баррель, что на 0,52% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,45 за баррель, что на 0,51% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Динамика фондовых индексов крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник в основном позитивная за исключением Китая: китайский CSI300 снизился на 0,15%, японский Nikkei 225 растет на 1,71%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,94%, южнокорейский Kospi повысился на 1,07%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,89%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял всего 0,06%.

Американский рынок акций завершил торги пятницы уверенным подъемом на фоне сильного роста акций Apple и Intel, и несмотря на падение бумаг Amazon. В центре внимания инвесторов были квартальные отчетности компаний и статистика. Amazon предупредил, что ждет слабых показателей продаж в текущем квартале, на который приходятся рождественские праздники. Слабый прогноз компании послужил для инвесторов очередным сигналом, что экономика США входит в рецессию.

Расходы населения США в сентябре выросли на 0,6% по сравнению с августом, доходы - на 0,4%, показали данные министерства торговли страны в пятницу. На потребительские расходы приходится около 70% ВВП США и их динамика может дополнительно свидетельствовать о состоянии экономики в целом.

Рынок также готовится к заседанию ФРС, которое состоится в среду. Большинство инвесторов и экономистов полагают, что американский регулятор монетарной политики повысит ставку на 75 б.п. в четвертый раз подряд. В то же время участники рынка учитывают последние комментарии руководства американского ЦБ о возможности замедления темпов ужесточения: вероятность повышения ставки на 50 б.п. оценивалась в 11% по сравнению с 1,6% неделей ранее.