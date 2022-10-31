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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Verisk продасет Wood Mackenzie инвесткомпании Veritas Capital за $3,1 млрд

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американская Verisk Analytics Inc. заключила соглашение о продаже подразделения Wood Mackenzie, специализирующегося на консалтинге в сфере энергетики, частной инвестиционной компании Veritas Capital в рамках сделки, оцененной более чем в $3,1 млрд. Об этом говорится в сообщении Verisk.

Решение о сделке было принято после того, как Verisk провела стратегический анализ в 2021 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного исполнительного директора компании Ли Шавела. Veritas может заплатить дополнительно до $200 млн в зависимости от того, насколько успешными будут инвестиции.

Рыночная стоимость Verisk оценивается примерно в $28 млрд, компания поставляет основанные на данных аналитические инструменты для страховой и энергетической сфер. Сделка с Veritas позволит Verisk полностью сфокусироваться на страховании.

Verisk приобрела Wood Mackenzie за 1,85 млрд фунтов стерлингов в 2015 году - на тот момент сумма сделки была эквивалентна $2,8 млрд. Таким образом, Verisk хотела расширить международные операции и линейку своих продуктов.

В рамках стратегического анализа Verisk ранее в 2022 году уже объявила о двух других сделках. В январе компания договорилась о продаже бизнеса 3E, являвшегося частью сегмента в сфере энергетики и специализированных рынков, инвесткомпании New Mountain Capital как минимум за $360 млн. В феврале компания объявила о сделке по продаже бизнеса в сфере финансовых услуг Verisk Financial Services компании TransUnion за $515 млн.

Verisk планирует использовать поступления от сделки по продаже Wood Mackenzie для погашения задолженности и обратного выкупа акций. Компания отчитается о результатах за третий квартал текущего года после закрытия торгов во вторник.

С начала 2022 года капитализация Verisk упала на 20,8%.

США Verisk Wood Mackenzie Veritas Capital Ли Шавел
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