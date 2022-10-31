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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Китай в сентябре увеличил добычу угля на 12,3%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Производство угля в Китае в сентябре увеличилось на 12,3% относительно того же месяца прошлого года - до 390 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

Для сравнения, в августе темпы роста составляли 8,1%.

За три квартала текущего года выпуск угля в стране повысился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг 3,32 млрд тонн.

Импорт угля за девять месяцев сократился на 12,7% - до 201 млн тонн, согласно таможенным данным. При этом в сентябре он вырос на 0,5% и составил 33,05 млн тонн.

Китай уголь
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