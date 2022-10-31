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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Дизтопливо продолжает дорожать на заправках Москвы, цена на бензин стабильна

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Розничные цены на дизельное топливо на заправках Москвы продолжают уверенно дорожать уже несколько недель подряд. Цена на бензины стабильна.

Как свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), по итогам минувшей недели ДТ подорожало еще на 13 копеек - до 54,91 руб./л.

При этом средние розничные цены на бензины последние недели стабильно держались на одном уровне или незначительно снижались - по 1 коп. По данным на 31 октября цена на Аи-92 осталась на уровне 47,85 руб./л, на Аи-95 - 53,08 руб./л.

Москва дизтопливо бензин
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