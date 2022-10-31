Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Китайский Skywell начнет продажи электрокроссовера в России в 2022 году

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электрических и гибридных автомобилей Skywell до конца года начнет продажи на российском рынке электрокроссовера модели ET5, сообщила пресс-служба компании.

Skywell ET5 - среднеразмерный электрический кроссовер, позиционируемый как автомобиль премиум-класса. Оснащен электромотором на передней оси мощностью 150 кВт (204 л.с.) и крутящим моментом 320 Нм. Емкость тяговой батареи - 71,98 кВч. Дальность хода автомобиля - 400 км.

Презентация модели состоялась в первом шоу-руме китайской марки в Москве. Продажи электромобиля планируется начать до декабря.

"До конца текущего года дилерская сеть Skywell будет состоять из 20 центров в 16 городах-миллионниках. В планах дистрибьютора расширить партнерскую сеть в следующем году до 30 дилерских центров", - говорится в сообщении.

Китайская Skywell выпускает электрические автобусы, тракторы, тягачи и малотоннажные грузовики с 2011 г. Два года назад компания запустила легковую модель ET5, которая продается в 45 странах: в Европе - под названием Elaris Beo, в США - Imperium, в самом Китае - Skyworth. Основатель компании Skywell - китайский предприниматель Хуан Хуншэн, также известный за пределами КНР как Стивен Вонг.

Skywell Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дизтопливо продолжает дорожать на заправках Москвы, цена на бензин стабильна

Инфляция в еврозоне в октябре снова побила рекорд

Цены на пшеницу прибавляют более 5% после приостановки участия РФ в "зерновой сделке"

Производитель шин Bridgestone планирует уйти из РФ в течение нескольких месяцев

Производитель шин Bridgestone планирует уйти из РФ в течение нескольких месяцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });