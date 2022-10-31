Китайский Skywell начнет продажи электрокроссовера в России в 2022 году

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электрических и гибридных автомобилей Skywell до конца года начнет продажи на российском рынке электрокроссовера модели ET5, сообщила пресс-служба компании.

Skywell ET5 - среднеразмерный электрический кроссовер, позиционируемый как автомобиль премиум-класса. Оснащен электромотором на передней оси мощностью 150 кВт (204 л.с.) и крутящим моментом 320 Нм. Емкость тяговой батареи - 71,98 кВч. Дальность хода автомобиля - 400 км.

Презентация модели состоялась в первом шоу-руме китайской марки в Москве. Продажи электромобиля планируется начать до декабря.

"До конца текущего года дилерская сеть Skywell будет состоять из 20 центров в 16 городах-миллионниках. В планах дистрибьютора расширить партнерскую сеть в следующем году до 30 дилерских центров", - говорится в сообщении.

Китайская Skywell выпускает электрические автобусы, тракторы, тягачи и малотоннажные грузовики с 2011 г. Два года назад компания запустила легковую модель ET5, которая продается в 45 странах: в Европе - под названием Elaris Beo, в США - Imperium, в самом Китае - Skyworth. Основатель компании Skywell - китайский предприниматель Хуан Хуншэн, также известный за пределами КНР как Стивен Вонг.