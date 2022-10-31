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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Минтруд предложил перевести военных пенсионеров - ИП на добровольную уплату страховых взносов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минтруд разработал изменения в закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", в соответствии с которым военных пенсионеров - индивидуальных предпринимателей предлагается освободить от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Законопроект размещен на сайте проектов нормативных актов. Такие же нормы предлагается ввести и в отношении военных пенсионеров - нотариусов, занятых частной практикой, и военных пенсионеров - арбитражных управляющих, сообщила пресс-служба Минтруда в понедельник.

Там уточнили, что получателям военных пенсий будет предоставлено право добровольной уплаты страховых взносов. В 2020 году было принято аналогичное решение по военным пенсионерам - адвокатам.

В пресс-службе отметили, что военные пенсионеры - это граждане, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Многие из них после увольнения со службы продолжают трудовую деятельность. При этом при условии отчислений в систему обязательного пенсионного страхования и выработки необходимого стажа у военных пенсионеров возникает право на получение второй пенсии по линии Пенсионного фонда России, уточнили в пресс-службе.

Минтруд РФ
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